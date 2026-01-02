Turkmenistan gasi čuveni gasni krater poznat kao 'Vrata pakla'

Nedavni posjetioci gasnog kratera Darvaza u Turkmenistanu ostali su razočarani slabim plamenovima na ovoj znamenitosti, uslijed napora vlasti da ugase vatru. Sada je Turkmenistan najavio tehnički plan za potpuno gašenje svog poznatog gasnog kratera. Dylan Harris, direktor britanske turističke kompanije Lupine Travel, rekao je za RSE da je primijetio postepeni pad intenziteta plamenova posljednjih godina, ali "posebno prošle godine, plamenovi su bili na znatno nižem nivou". Fotografije snimljene 2025. potvrđuju da sada gori samo nekoliko plamenova tamo gdje je nekada sve bilo u plamenu.

Nacionalna gasna kompanija Turkmengaz objavila je 28. decembra saopštenje o "rješavanju fenomena Darvaza", u kojem je opisano bušenje nove bušotine koja će preusmjeriti gas od izvora kratera Darvaza kako bi se "potpuno eliminisale nekontrolisane emisije gasa u atmosferu". Plan za gašenje kratera dolazi nakon višemjesečnog razočaranja turista zbog oslabljenih plamenova Darvaza, fenomena koji je objašnjen na energetskoj konferenciji održanoj u Turkmenistanu u junu. Irina Luryeva, glavna istraživačica državne energetske kompanije Turkmengaz, otkrila je učesnicima konferencije da je nekoliko napuštenih gasnih bušotina nedavno ponovo otvoreno u pustinji blizu lokacije Darvaza kako bi se preusmjerili tokovi gasa od kratera. "Smanjenje [plamenova] je gotovo trostruko", rekla je Luryeva. Konferencija je imala za cilj da predstavi ekološke standarde zemlje bogate gasom.

Sukru Merey, stručnjak za inženjering prirodnog gasa na Univerzitetu Batman u Turskoj, rekao je za RSE da, uprkos smanjenom dotoku gasa u krater, potpuno gašenje vatre i dalje ostaje težak inženjerski izazov. "Čak i nakon bušenja [nove bušotine], možda neće biti moguće potpuno eliminisati curenje gasa u krater", kaže on. Merey procjenjuje da bi takva sekundarna bušotina koštala milione dolara. Pozivi da se ugasi vatra u Darvazi prvi put su upućeni 2010. godine od tadašnjeg predsjednika Gurbangulyja Berdymuhamedova. No, autoritarna zemlja kasnije je izgledala kao da se koleba između prihvatanja onoga što je nazvala "Sjaj Karakuma" kao turističke atrakcije i nastojanja da izbriše neugledni ostatak nesreće iz sovjetskog doba. Vjeruje se da je krater nastao 1960-ih ili 1970-ih kada se sovjetska bušilica za gas urušila u pustinju, a metan počeo da curi iz geološke pukotine. Kako su obližnja sela bila u opasnosti od gušenja, odlučeno je da se gas zapali, koji od tada gori.

Napori da se ugasi vatra možda su pokrenuti nakon nedavnih izvještaja da Turkmenistan ispušta više stakleničkih gasova iz dva svoja gasna polja nego što ih Ujedinjeno Kraljevstvo emituje tokom cijele godine. Iako krater Darvaza oslobađa samo ugljen-dioksid iz svojih plamenova – za razliku od štetnijeg metana koji curi iz drugih, nezapaljenih gasnih pukotina – on i dalje ostaje upečatljiv simbol rasipanja gasa dok traju kontroverze oko emisija stakleničkih gasova Turkmenistana. Analitičari procjenjuju da je ukupna količina stakleničkih gasova oslobođena s ove lokacije približno jednaka godišnjim emisijama 7 miliona vozila. Tržišna vrijednost decenijskog curenja gasa procjenjuje se na oko 300 miliona dolara.