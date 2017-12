Kosovo traži da EULEX ide

Autorka Luljeta Krasniqi, priredila A. Z.

Predstavnici kosovskih institucija ocenili su da nema potrebe da se ​mandat Misije Evropske unije o vladavini zakona (EULEX) produžava.

Navode kako treba da se okonča 14. juna 2018, kada i ističe jer su, smatraju, kosovske institucije spremne da preuzmu svu odgovornost u oblasti pravosuđa i vladavine zakona.

Na odlazak međunarodnih misija pozvao je i predsednik Kosova Hašim Tači u godišnjem obraćanju pripadnicima Bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da je došlo vreme da se institucije Kosova ponašaju kao "domaćini u svojoj kući".

EULEX je najveća Misija EU koja je u potpunosti postala operativna aprila 2009. godine. Cilj Misije je bio da pomogne kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Sudije i tužioci EULEX-a sude i vode krivične istrage u predmetima ustavnog, građanskog prava (imovinski sporovi i pitanja privatizacije) i odabranim visoko osetljivim krivičnim predmetima (ratni zločini, terorizam, međuetnička krivična dela organizovani kriminal i korupcija), kako samostalno, tako i sa kosovskim partnerima.

Savet Evropske unije jednom je već produžio mandat EULEX-u na dve godine, za period od 2016. do 2018, na zahtev bivše predsednice Kosova Atifete Jahjage, što je zatim potvrdila i Skupština.

Ministar pravde u Vladi Kosova Abeljard Tahiri navodi da Kosovo više nema potrebe za stranim misijama poput EULEX-a.

"Ulazimo u desetu godišnjicu rada EULEX-a i tokom ovog perioda on je odradio neverovatan posao u ojačavanju i razvoju kapaciteta države Kosovo. Smatram da je Republika Kosova uspela da izgradi kapacitete da sama rukovodi zemljom", kazao je Tahiri.

On dodaje da je Vlada Kosova za sledeću godinu izdvojila dodatna sredstva za sve tužioce i sudije koji će da zamene EULEX-ove.

S druge strane, i predsednik Vrhovnog suda Kosova Enver Peci veruje da EULEX treba da okonča mandat nakon dobro odrađenog posla.

"Kosovsko pravosuđe ima potrebnu energiju i profesionalne kapacitete da se uspešno suoči sa izazovima", naveo je.

Misija EULEX-a često je bila na meti kritika civilnog društva zbog nedovoljno efikasnog procesuiranja slučajeva teških zločina, posebno kada su u pitanju organizovani kriminal i korupcija.

Betim Musljiu iz Kosovskog instituta za pravosuđe smatra da Evropska unija može da produži mandat EULEX-u i dodaje da takva očekivanja postoje. Ipak, kako naglašava, to ne bi trebalo da se desi.

"Oslanjajući se na ono što treba da se desi na Kosovu u vezi Specijalnog suda za ratne zločine, mislim da će se mandat EULEX-a produžiti. Da li treba? Mislim da ne, i mislim da ne bi trebao da ima one obaveze koje je imao do sada, a to je borba protiv određenih krivičnih dela, zato što do sada nismo videli opipljive rezultate koji bi pomogli Kosovu u borbi protiv kriminala", naglašava.

Misiju su pratile i pojedine afere, a poslednja se tiče navoda predsedavajućeg sudije EULEX-a Malkolma Simonsa, koje je izneo u intervjuu za francuski list Le Monde, nakon što je podnio ostavku.

Britanski sudija je govorio o navodnim disfunkcijama i korupciji u radu Misije. Kako je kazao, on je takve slučajeve i prijavio. Simons je takođe naveo da EULEX nije misija koja promoviše vladavinu zakona, već više politička misija.

U vezi sa tim, EULEX je, međutim, naveo da je Simons tokom protekle godine bio predmet više nezavisnih istraga zbog ozbiljnih optužbi.

Ove istrage sprovodi tim koji je osnovan i nalazi se u Briselu, a njime predsedava bivši sudija Evropskog suda pravde. Te optužbe su u raznim fazama istrage, a neke od njih prosleđene su Disciplinskom odboru i trenutno čekaju odluku, dok su ostale u toku.