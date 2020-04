Epidemiolozi: Srbija 'stoji odlično' u borbi sa korona virusom

Srbija "stoji odlično" kada se porede podaci o epidemiološkoj situaciji sa drugim zemljama, saopštio je epidemiolog Predrag Kon na konferenciji za novinare 18. aprila.

On je istakao i da "nije jednostavno porediti" podatke o broju testiranih, obolelih i umrlih u Srbiji i drugim zemljama zbog "drugačije metodologije".

„Ono što treba upoređivati je broj umrlih u odnosu na broj stanovnika (na milion ili sto hiljada stanovnika), to je nešto što se može porediti. A sam broj pozitivnih zavisi od načina testiranja, metodologije testiranja, koji su testovi koristili, kakva se metodologija koristi“, rekao je Kon, dodajući da Srbija „neće imati čega da se stidi“ kada se budu upoređivali podaci po završetku pandemije.

Odgovarajući na pitanja o epidemiološkoj situaciji u Nišu i u ustanovama socijalne zaštite, epidemiolozi su 18. aprila saopštili da je ukupno 165 osoba iz Gerontološkog centra u Nišu pozitivno na korona virus i da su svi korisnici hospitalizovani u Kliničkom centru Niš.

„Velika većina ima blage ili nikakve simptome, ali zbog mera predostrožnosti su hospitalizovani. Ako se dese komplikacije da se nalaze na pravnom mestu da bi im se odmah pružila adekvatna pomoć“, rekla je zamenica direktora Instituta „Batut“,epidemiološkinja Darija Kisić Tepavčević.

Dodala je i da je „tačno“ da u jednom momentu nije bilo dovoljno osoblja da se svi korisnici Gerontološkog centra koji se nalaze u Kliničkom centru zbrinu „u smislu nege, hranjenja, presvlačenja“, ali da je angažovano još 12 medicinskih negovatelja za zbrinjavanje korisnika Gerontološkog centra.

Dodala je i da se svi koji su negativni nalaze u karantinu u Gerontološkom centru Niš i da se sprovodi aktivan epidemiološki nadzor.

Dodala je i da u Kliničkom centru u Nišu postoje „svi uslovi za lečenje COVID pozitivnih pacijenata“.

Na pitanje kako se desilo da korona „uđe“ u domove za starije i odrasle, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković je rekao da je Krizni štab od početka sugerisao da su ustanove socijalne zaštite jedna od „slabih tačaka“ celog sistema, s obzirom na veliki broj gerijatrijskih pacijenata, te da su svim direktorima naložene rigorozne mere i preporuke u cilju prevencije. drastične mere naložene svim diretkorima.

„Neki su se nažalost oglušili o to, svi koji su se oglušili o mere, preporuke i zakonske odredbe će biti sankcionisani u skladu sa zakonom i neće biti popuštanja“, rekao je Gojković.

"Novinari uskoro na pres konferencijama"

Kisić Tepavčević najavila je da će jedan od prvih koraka u ublažavanju restriktivnih mera biti povratak novinara na konferencije predstavnika stručnog tima.

"I mi više volimo direktnu interakciju sa novinarima jer nam mnogo pomažu u borbi protiv ove bolesti. Uskoro ćemo se svi družiti u ovoj sali", kazala je ona.

Najavljeno je i da sutra neće biti održana konferencija već da će novi podaci o epidemiji korona virusa u Srbiji biti objavljeni na sajtu covid19.rs.

Kisić Tepavčević: Kina ima obećavajuće rezultate u lečenju krvnom plazmom

Reagujući na izjavu stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije Majka Rajana koju je preneo Njujork tajms, a zatim i mediji u Srbiji, da nije siguran da antitela štite od korona virusa, te da mali broj ljudi razvija antitela, Kisić Tepavčević je istakla da Srbija „nije jedina“ koja želi da počne sa terapijom krvnom plazmom.

„S obzirom na to da nam je virus poznat četiri meseca, mi ne možemo da znamo kolika je dužina trajanja antitela, dosadašnje analize pokazuju da je najmanja dužina trajanja antitela oko 18 meseci. Nismo mi prvi koji žele da počnu sa ovakvom vrstom pristupa, to je do sada uradilo dosta zemalja, pre svega prva Kina i imali su obećavajuće rezultate. Mi to želimo da uradimo jer postoji velika mogućnost da će doći do napretka“, rekla je Kisić Tepavčević.

Gojković: Dijaliza se uobičajeno odvija

Odgovarajući na novinarsko pitanje zašto Krizni štab Vlade Srbije još nije izdao dozvolu za rad privremene bolnice u Šapcu, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da „štabovi gradova nisu nadležni, a ni medicinski kompetentni da sprovedu takav proces lečenja“.

„Privremene izolacione bolnice se formiraju na osnovu zaključaka Kriznog štaba Vlade Srbije, a na osnovu predloga stručnih lica. Taj predlog se donosi na osnovu procene stručnjaka. To zahteva veliki broj zdravstvenih radnika, menja se broj zaposlenih na četiri sata, za to je potrebna ozbiljna logistika“, rekao je Gojković i naveo da je to razlog zašto ne mogu da se organizuju privremene izolacione bolnice u svakom gradu.

Odgovarajući na pitanje da li je istina da pacijenti koji odlaze na dijalizu neće imati terapiju do utorka, pokrajinski sekretar Gojković je rekao da se „dijaliza odvija na uobičajen način“.

„Sve bolnice rade 24 časa bez obzira na to da li je policijski čas, dijaliza se obavlja na uobičajen način, kao što se odvija i prijem pacijenata koji nisu COVID pozitivni. Pozivam sve kojima je pomoć potrebna da se jave nadležnim zdravstvenim ustanovama. Ono što je bitno reći je da policija neće nikome praviti problem da i sa pratnjom odu do bolnice da im se ukaže pomoć, ali takođe molim ljude da to ne zloupotrebljavaju“, rekao je Gojković.