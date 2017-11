I premijer i stranački lider

Da li premijer i zamjenik predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) Duško Marković tokom predizborne kampanje svojim aktivnostima krši Zakon o izboru odbornika i poslanika, pitanje je koje se postavlja nakon njegovih učestalih posjeta Mojkovcu i Petnjici u kojima će se 26. novembra održati lokalni izbori.

Zakon o izboru odbornika i poslanika, podsjeća nevladin sektor, propisuje da javni funkcioneri i državni službenici ne mogu učestvovati u izbornoj kampanji u radnom vremenu, odnosno dok su na dužnosti. I dok civilni sektor upozorava na dosadašnju praksu, da uoči svakih izbora premijer i pojedini ministri učestalo obilaze te opštine pravdajući se radnim obavezama, pa se pred lokalne izbore otvaraju važni putni pravci i presijecaju vrpce, što izaziva sumnju u zloupotrebe, premijer Duško Marković to negira.

U utorak je Marković, tokom obilaska rekonstruisane dionice saobraćajnice Berane - Petnjica regionalnog puta Berane - Trpezi - Kalače, prokomentarisao tvrdnje da je ova posjeta dio predizborne kampanje i opoziciji oštro odgovorio.

"Dokonici uglavnom izmišljaju. Predsjednik Vlade nije u kampanji, predsjednik Vlade je na infrastrukturnom projektu u koji je Vlada uložila 3,5 miliona eura. Život u Crnoj Gori ne može da stane zbog izbora. Crna Gora treba da se razvija. U Crnoj Gori građani treba da žive bolje nego što žive danas, a to je obaveza ove Vlade", poručio je Marković.

Međutim, aktivisti nevladinog sektora i opozicine partije upozoravaju da se ponavlja stara praksa uoči svakih izbora u Crnoj Gori. Pa Sanja Rašović iz Građanske alijanse (GA) smatra da su sa stanovišta Zakona o izboru odbornika i poslanika simptomatične učestale posjete premijera Markovića Mojkovcu i Petnjici:

"Moramo primjetiti da u desetak dana imati dvije ili tri posjete premijera jednoj lokalnoj samoupravi jeste nešto što je čudno i što nije svakidašnje. U tom kontekstu, gotovo sam sigurna da možemo sumnjati u kršenje te zakonske regulative (Zakon o izboru odbornika i poslanika)".

Rašović podsjeća da je slično bilo i uoči lokalnih izbora u drugim crnogorskim opštinama poput Nikšića i Hrerceg Novog.

"Dakle, ista je situacija i sada u susret predstojećim lokalnim izborima. Iako povećane aktivnosti i posjete najčešće pravdaju radnim posjetama simptomatično je to da su te navodno radne posjete uvijek u periodima kada slijede izbori. Stoga tako djelovanje upućuje na sumnju da se radi o zloupotrebama službenih položaja u partijsko-političke svrhe. Posebno je važno napomenuti da Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) do sada nije reagovala na ovakve slučajeve, niti su ovakve aktivnosti za nju bile sporne u bilo kom segmentu", kazala je Rašović.

Dva puta u poslednjih deset dana Duško Marković je boravio u rodnom Mojkovcu u kome će se 26. novembra ove godine održati lokalni izbori. Prilikom prve posjete, 4. novembra, Marković je obećao saniranje crne ekološke tačke - Jalovišta. Prema tom obećanju ovaj problem, koji je decenijama zabrinjavao mještane tog kraja, biće pretvoren u "prepoznatljiv sportsko-turistički kompleks". Da bi se 12. novembra, prilikom druge posjete Mojkovcu, Duško Marković, tada u svojstvu zamjenika predsjednika DPS-a, sastao sa dvadesetak lokalnih privrednika i obećao da će se u prvoj godini rada nove lokalne uprave pronaći investitor koji će revitalizovati gradski hotel koji sada ne radi.

A tokom posjete Petnjici, opštini gdje će se pored Mojkovca, Cetinja i Tuzi, održati lokalni izbori, Marković je u svojstvu predsjednika Vlade obišao dionicu puta i mještanima tog kraja obećao da će kada se završe svi radovi "samo za sat putovati" do Podgorice.

"Rekao vam je predsjednik Opštine, a i ja želim to da ponovim, kada završimo ovu dionicu puta do Berana vi ćete za tri godine, kada završimo regionalni put Jezerine - Lubnice - Berane, izaći na autoput i biti u prilici da dođete do Podgorice za sat, sat i petnaest minuta", rekao je premijer Marković.

Sanja Raošvić iz GA, imajući u vidu dosadašnje postupanje ASK, ne očekuje da će reagovati ovog puta.

"Mislim da će i ovog puta ostati nijema na zloupotrebe ove vrste", zaključila je Rašović.