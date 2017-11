Crna Gora se (ne)brani u lokalu

I predstojeći lokalni izbori u opštinama Mojkovcu, Petnjici, Tuzima i Cetinju će proći u neprijateljskoj političkoj atmosferi u kojoj će politički protivnici jedni druge proglašavati izdajnicima, a sebe partiotama, a izbori će ponovo dobiti epitet „istorijski“. Zašto se na lokalnim izborima u Crnoj Gori koristi najjača retorička artiljerija?

Kampanja za lokalne izbore u Cetinju, Mojkovcu, Petnjici i Tuzima počela je oštro, iako se zna da će se buduća vlast u ovim opštinama baviti, između ostalog, socijalnim potrebama ugroženih i komunalnom infrastrukturom. Početna retorika predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na promotivnom skupu na Cetinju govori da će i ovi izbori biti proglašeni istorijskim, a da su njegovi politički protivnici od Demokratskog fronta do građanske opozicije, kako je rekao, izdajnici države.

„Oni (DF) danas više ne prikrivaju svoje izdajstvo, oni ne negiraju da su uzeli novac da služe interesima druge države protiv interesa Crne Gore i građana. I zbog toga su oni danas pred crnogorskim sudovima. Moramo im sa ovog mjesta poručiti da nema plišane i brutalne izdaje. Ima samo izdaje. Izdaja je i kada uzimate novac sa neke adrese da biste služili interesima druge države, a to čini Front. A izdaja je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete tom istom Demokratskom frontu da ostvari svoju misiju da bi vas on doveo na vlast“, rekao je Đukanović na prvom promotivnom skupu svoje partije za lokalne izbore.

Ni u opozicionim partijama ne ostaju bez odgovora. U kontraoptužbama na račun Đukanovića, opozicija ističe ratove devedesetih, šverc, pljačku državne imovine, priznanja krivice funkcionera Đukanovićeve stranke.

U Demokratskom frontu vjeruju da je Đukanović, govoreći o sudskom postupku protiv lidera ovog političkog saveza u slučaju „državni udar“, priznao da zloupotrebljava pravosuđe.

„Pored naših sumnji da je on uključen u zloupotrebe pravosuđa i montirane procese koji se vode protiv DF-a, nismo baš očekivali da Đukanović to otvoreno prizna. Njegovim priznanjem treba da se bave one adrese koje pokušavaju da opravdaju diktatorski karakter režima i zloupotrebu represivnog aparata protiv Demokratskog fronta najjačeg i za njih najopasnijeg političkog protivnika. Dakle mi mislimo da je ovo prava prilika da se oko Đukanovićevog priznanja da vrši pritisak na pravosuđe, oglase iz međunarodne zajednice“, kaže Slaven Radunović iz DF.

Neđeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA smatra da Đukanovićeva partija nema šta da ponudi građanima Cetinja, zbog čega poteže kvalifikacije o izdajnicima države.

„Dok je Đukanović nišanio na Dubrovnik, Cetinjani su poručivali: 'Oprosti nam, Dubrovniče' i tražili da Crna Gora obnovi državnost i da se uključi u društvo razvijenih zapadnih demokratija. Da bi danas te ljude, čija je politička ideja i misao okosnica Građanskog pokreta URA, Đukanović imao hrabrosti i drskosti da nazove neprijateljima Crne Gore. Đukanović to radi zato što su njegovi eksponenti na Cetinju potpuno nesposobni da rukovode tim gradom na način koji zadovoljava i minimalne potrebe pristojnog i normalnog života“, kaže Rudović.

„DPS-ov koncept patriotizma je osmislio njihov glavni ideolog i šef organiovane kriminalne grupe Svetozar Marović. Što više ukradeš to si veći patriota. Što više daš lažnih obećanja, što više vlast zloupotrebljavaš, što si bahatiji i pohlepniji, što više manipulišeš sa sopstvenim građanima, veći si patriota. Za nas u SDP patriotizam je da ljudi bolje žive...“, navodi se u odgovoru opozicionog SDP-a.

Zbog čega se gotovo svi izbori pa i lokalni u Crnoj Gori proglašavaju istorijskim i dominiraju poruke o patriotama i izdajnicima, te o onima koji brane i ugrožavaju državu, pitali smo političkog analitičara Dragišu Janjuševića koji smatra da političke partije time bježe od realnosti.

„To su nacionalne, jezičke, religijske teme, podjele na patriote i izdajnike. Dakle, imamo aktuelizaciju svih onih tema koje ne bi trebalo da su u prvom planu, u odnosu na ekonomiju, nezaposlenost i ostale teme koje tište crnogorsku stvarnost. Golim okom se vidi da smo jedna prezadužena država i država nerazvijenih institucija koja ima veliki broj nezaposlenih“, kaže Janjušević.

I Boris Raonić, direktor Građanske alijanse kaže da političke partije nemaju šta da ponude u oblasti nadležnosti lokalnih samouprava, zbog čega se bježi u homogenzaciju biračkog tijela preko jake retorike.

„Partijama je mnogo lakše da homogenizuju biračko tijelo preko ovih krupnih i velikih tema. A imajući u vidu da je poliitčka kultura u Crnoj Gori niska i da građani ne prepoznaju manipulacije i ne žele da se bave onim što je suštinski bitno za kvalitet njihovog života, onda naravno partijama ne preostaje ništa drugo nego da na talasu političke nekulture i ovakvim političkim vrlo bezobraznim manipulacijama, stvaruju bolji rezultat“, kaže Raonić.