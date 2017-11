Izborne kampanje u Crnoj Gori su godinama unazad sve oštrije i brutalnije sa rječnikom na javnoj sceni koga bi se svako pristojan postidio.

No, predstojeći izbori u četiri crnogorske opštine čini se da su pomjerili granice brutalnosti kampanje, pogotovo na socijalnim mrežama gdje su najviše na udaru partije iz takozvane građanske opozicije.

Zašto je virtualnim prostorom Crne Gore zavladao jezik primitivizma gdje se atakuje ne samo zbog ideoloških razlika, nego se pribjegava i ličnim obračunima?

Crnogorski građani su pred svake izbore sa partijskih konvencija i promocija gotovo navikli da slušaju razmjenu teških riječi, nerijetko i uvreda i optužbi između političkih neistomišljenika u vlasti i opoziciji.

Ništa se nije promijenilo ni pred izbore koji će 26. novembra biti održani na Cetinju, u Mojkovcu, Petnjici i Tuzima...

Tako je politički lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, sa jedne od predizbornih promocija, Demokratski front i ostatak opozicije ponovo nazvao izdajnicima:

„Nema plišane i brutalne izdaje, ima samo izdaje. Dakle, izdaja je i kada uzimate novac sa eke adrese da bi ste služili interesima neke druge države, kako to čini front (Demokratski front op.a.). A izdaja je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete tom istom DF da ostvari tu svoju misliju da bi vas on doveo na vlast“, zaključuje Đukanović.

Na priču o izdajstvu, iz opozicije ponovo odgovaraju pričom o kriminalu i pritiscima.

„Vidite da ovih dana šef nad šefovima organizovanih kriminalnih grupa, predsjednik najmonstruoznije političke organizacije u Evropi, direktno on sprovodi akciju ucjene i pritisaka prema našim odborničkim kandidatima, posebno u Tuzima i Petnjici“, poručio je lider Demokrata Aleksa Bečić sa predizbornog skupa u Petnjici.

Iako se radi o opštinama koje su među najmanjim u Crnoj Gori a u kojima će 26. novembra biti održani izbori, na pojedinim portalima i Fejsbuk stranicama već duže vrijeme mogu se pročitati poruke, komentari i vidjeti razne fotomontaže kojima anonimni autori pokušavaju da diskredituju i politički diskvalifikuju lidere i partije, uglavnom iz tabora tzv. građanske opozicije.

Posebno su na udaru Demokrate Alekse Bečića koji su u nekoliko navrata od državnih organa tražili da procesuiraju odgovorne za najprizemnije objave na društvenim mrežama uperene protiv njih.

„Na najmonstruozniju kampanju koja je do sada viđena u Crnoj Gori odgovorili smo, prije svega pravnim sredstvima i podnijeli krivične prijave Vrhovnom državnom tužiocu, da ne pominjem niz obavještenja i prekršajnih prijava nadležnim organima. Samo u posljednjih 10 dana podnijeli smo preko 10 krivičnih prijava. Uz to je i predsjednik naše partije uputio dva otvorena pisma VDTu tražeći od njega da postupa u skladu sa zakonom po podnijetim prijavama. Na žalost tužilaštvo još uvijek nije pokrenulo postupke čime je ohrabrilo dosadašnje aktere i planere negativne kampanje protiv Demokrata da istu i dalje vode. To se vidi po pojačanom intezitetu novih objava sa najprizemnijim podmetačinama koje ovih dana svoju kulminaciju doživljavaju na društvenim mrežama“, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin.

Od pojave socijalnih mreža izborne kampanje su se polako selile u taj, kako ga zovu virtualni prostor koji je mnogima postao idealno utočište, iz kojeg pod plaštom anonimnosti bez ikakvog skrupula i mjere napadaju političke protivnike.

Uzimanje fotografija sa profila političkih lidera, fotomontaže i objave kojima se oni vrijeđaju i pokušavaju diskreditovati, nove su metode za obračun sa političkim suparnicima.

Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za RSE da su stvari jasne i da pokazuju da u društvu koje je nasilno i kojem fali opšte, a pogotovo političke kulture mi imamo situaciju u kojoj svako može da radi šta hoće:

„Gledamo ovih dana napade na nešto što su identitetska opredjeljenja pojedinih političara, da li seksualna, etnička ili neka druga i tu država ništa ne radi. Crnogorske institucije vrlo lako mogu da utvrde ko stoji iza stranica Transparentno i nekih drugih koje rade najprimitivnije stvari koje mogu da se zamisle. Ukoliko ti koji to rade ne budu uhvaćeni oni će raditi i gore stvari.“

Crna Gora odavno nije prostor gdje postoji politička kultura i gdje se određenom političkom mišljenju neistomišljenici suprotstavljaju političkim argumentima, kaže za RSE dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković:

„Ovdje se politika shvata kao tuča na život i smrt, gdje je dozvoljeno da se protivniku kaže svašta, da se protivniku izmisli svašta. To govori da je društvo u jednoj ozbiljnoj krizi. To više nije priča o tome da je neko dobar ili loš, nego govori o jednom društvenom malignitetu gdje se stvari pogrešno shvataju. Ovdje se pogrešno shvata politika i njena uloga u društvu.“