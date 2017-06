Srbija negira umiješanost u crnogorski 'državni udar'

Ambasada Srbije u Crnoj Gori demantovala je optužbe Demokratskog fronta da je njihova predstavnica umiješana u odluke optuženih o priznanju krivice u aferi "državni udar".

Iz Ambasade su u saopštenju dostavljenom medijima te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite.

Ističu da je Ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju „konzularnog zbrinjavanja“ optuženih koji su državljani Srbije.

Pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je na vanrednom presu 13. juna kazao da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima, potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije kao i njene ambasade u Podgorici u, kako je kazao montirani državni udar u oktobru prošle godine:

„Čitajući ovo što je napisao gospodin Čurović uočio sam i ono što sam nedavno pokrenuo u Skupštini Srbije - da postoje ljudi u administraciji u Srbiji pa i u Ambasadi Srbije u Podgorici koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Gospodin Čurović u svojoj izjavi kaže da ih je jedna gospođa iz Ambasade Srbije ubjeđivala da priznaju to na šta ih je nagovarao zamjednik Specijalnog državnog tužioca Saša Čađenović kao i da ih je ohrabrivala da urade sve suprotno od onoga što se stvarno dešavalo u vremenu od 15. do 16. oktobra.“

Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao Sporazum o priznanju krivice čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednika izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na pet mjeseci zatvora.

U novoj izjavi koji je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica srpske ambasade u Podgorici.

Lider DF-a Andrija Mandić poziva državne organe Srbije da ispitaju i istraže ko je sve iz njene administracije imao ulogu u ovom, kako ga naziva montiranom političkom procesu:

„Još jednom ih pozivam da se zakaže sjednica Odbora za bezbjednost gdje bi se saslušali šefovi službe bezbjednosti Srbije, direktor policije kao i lica koja su iz Srbije a bila su uhapšena u Crnoj Gori, da se saslušaju ti zaposleni u Ambasadi Srbije koji su nagovarali ta lica da priznaju krivicu za nešto što nijesu počinili. Mislim da bi to bilo veoma važno kako za samu Srbiju tako i za srpski narod jer je crnogorski režim pokušao da zloupotrebi institucije i bezbjednosne strukture Srbije kako bi se obračunavali sa nama ovdje u Crnoj Gori.“

Podsjetimo, Mandić je i prošle sedmice, tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbednost u unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi "državni udar" u Crnoj Gori.

Do ovog trenutka nijesmo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera DF-a.

"Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja teorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično", kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.

„Komplikovana je pozicija Srbije. Htela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori ali istovremeno, čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je tu bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar, to bi verovatno bilo neprijatno za odnose srpskih vlasti sa Rusima jer bi to priznanje značilo da su i srpski i ruski građani učestvovali u tome“, dodaje Radovanović.

Podsjetimo, Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je nedavno optužnicu u slučaju „državni udar“ koju je Specijalno tužilaštvo podnijelo protiv 14 osoba među kojima su dvojica Rusa, trojica crnogorskih kao i devet srpskih državljana.

Među njima su Predrag Bogićević i Nemanja Ristić koje je Srbija odbila da isporuči Crnoj Gori.