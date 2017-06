Ambasada Srbije u Podgorici: Nismo uticali na optužene za pokušaj državnog udara

Ambasada Srbije u Crnoj Gori demantovala je tvrdnje opozicionog Demokratskog fronta (DF) da su njeni predstavnici uticali na optužene državljane Srbije za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, na dan održavanja parlamentarnih izbora, 16. oktobra.



Lider DF-a Andrija Mandić rekao je u utorak da je "gospođa iz ambasade" Srbije uticala na jednog od optuženih, Aleksandra Čurovića, da prizna svoje učešće u aferi "državni udar".



Prema saopštenju Ambasade Srbije, to su "insinuacije i takve informacije su potpuno neosnovane i neistinite".



Ambasada je navela da su njeni predstavnici redovno obilazili državljane Srbije koji su pritvoreni u zatvoru Spuž i da su "konzularno zbrinuti", ali da je to u skladu s diplomatskim ovlašćenjima.



Srpska ambasada je navela da "kao i do sada, neće učestvovati u političkim razmiricama u Crnoj Gori".



Državni organi Crne Gore ranije su uhapsii veću grupu državljana Srbije, koji su, prema optužnici, u saradnji s dvojicom državljana Rusije, kao i a nekim predstavnicima dijela crnogorske opozicije, imali namjeru da na dan održavanja parlamentarnih izbora izazovu krvoproliće, smijene postojeću vlast i ubiju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.



Najavljeno je da bi suđenje optuženima za pokušaj državnog udara moglo početi do kraja mjeseca.