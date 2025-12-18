Četiri opštine na severu izlaze iz Asocijacije kosovskih opština

U četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova izabrani su predsednici skupština opština nakon čega su odbornici u izglasali izlazak iz Asocijacije kosovskih opština. Ovakva odluka dolazi nakon što su gradonačelnici iz Srpske liste početkom decembra preuzeli vlast u četiri opštine na severu.
