Pelegrini sa Vučićem o poboljšanju uslova slovačke zajednice u Srbiji

Paralelno sa zvaničnom posetom slovačkog predsednika Bačkom Petrovcu, protest jednog broja meštana. U Skupštini Grada Beograda rasprava o budžetu za narednu godinu, odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o Generalštabu i kampu pristalica vlasti.
19. decembar/prosinac, 2025.
EU postigla dogovor o zajamu za Ukrajinu od 90 milijardi eura
18. decembar/prosinac, 2025.
Četiri opštine na severu izlaze iz Asocijacije kosovskih opština
17. decembar/prosinac, 2025.
Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan
16. decembar/prosinac, 2025.
Šta stoji iza odluke Kušnerove kompanije da ne gradi na mestu Generalštaba?
15. decembar/prosinac, 2025.
BiH pred rokom: Mjere protiv pranja novca ili ulazak na 'sivu listu'
12. decembar/prosinac, 2025.
Italija istražuje 'snajper turiste' iz vremena opsade Sarajeva