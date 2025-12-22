Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Pelegrini sa Vučićem o poboljšanju uslova slovačke zajednice u Srbiji

Pelegrini sa Vučićem o poboljšanju uslova slovačke zajednice u Srbiji
Embed
Pelegrini sa Vučićem o poboljšanju uslova slovačke zajednice u Srbiji

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Paralelno sa zvaničnom posetom slovačkog predsednika Bačkom Petrovcu, protest jednog broja meštana. U Skupštini Grada Beograda rasprava o budžetu za narednu godinu, odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o Generalštabu i kampu pristalica vlasti.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG