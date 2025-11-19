Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima koji je odnio 63 života

Počeo je sudski proces za tragediju u diskoteci "Pulse", koja se dogodila prije osam mjeseci u Kočanima. Vlada Kosova nije izabrana ni iz drugog pokušaja, otvara se put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ruski vlasnici spremni da prodaju svoj većinski udio u Naftnoj indistriji Srbije.
Pogledajte / Poslušajte
-
18. novembar/studeni, 2025.
Izgoreo jedan od urbanih simbola Zagreba
-
17. novembar/studeni, 2025.
Femicid u Mostaru: Ubio djevojku, ranije prijavljivan zbog prijetnji
-
14. novembar/studeni, 2025.
Dvije nove žrtve nakon požara u Domu penzionera Tuzla, uzrok požara kratki spoj
-
13. novembar/studeni, 2025.
Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima
-
12. novembar/studeni, 2025.
Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
-
11. novembar/studeni, 2025.
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba