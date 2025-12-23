Dostupni linkovi

Policija u kancelariji premijera Federacije BiH

U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa govorimo o pretresu prostorija premijera FBIH Nermina Nikšića. U Francuskoj pronađen dokaz da su srpski državljani za račun Rusije organizovali rasističke incidente u Parizu.O očekivanjima građana iz srpske zajednice na Kosovu uoči predstojećih izbora. 

