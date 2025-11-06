Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti

Dan žalosti u Federaciji BiH, Brčkom i Crnoj Gori zbog 12 poginulih u Domu starih u Tuzli. Nekoliko hiljada podržalo Dijanu Hrku koja pet dan štrajkuje glađu. Dio državljana Turske u Crnoj Gori godinama posluje i razvija biznis, dok drugi osnivaju firme kako bi dobili papire da nastave ka Zapadu.