Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti

Dan žalosti u Federaciji BiH, Brčkom i Crnoj Gori zbog 12 poginulih u Domu starih u Tuzli. Nekoliko hiljada podržalo Dijanu Hrku koja pet dan štrajkuje glađu. Dio državljana Turske u Crnoj Gori godinama posluje i razvija biznis, dok drugi osnivaju firme kako bi dobili papire da nastave ka Zapadu.
Pogledajte / Poslušajte
-
5. novembar/studeni, 2025.
U tragediji u Tuzli poginulo 11 osoba
-
4. novembar/studeni, 2025.
Zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv Dodika za 'napad na ustavni poredak' BiH
-
3. novembar/studeni, 2025.
Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina
-
31. oktobar/listopad, 2025.
Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN
-
30. oktobar/listopad, 2025.
BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku
-
29. oktobar/listopad, 2025.
Ukinute američke sankcije Dodiku