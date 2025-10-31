Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN 

Komšić izjavio da BiH nije spremna za odlazak visokog predstavnika. Europol saopštio da su među stotinama ruskih plaćenika i državljani BiH. U Novom Sadu uhapšen opozicionar Miša Bačulov. U CG pušteni državljani Turske i Azerbejdžana nakon tuče u Podgorici.
Pogledajte / Poslušajte
30. oktobar/listopad, 2025.
BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku
29. oktobar/listopad, 2025.
Ukinute američke sankcije Dodiku
28. oktobar/listopad, 2025.
Ruske kulturne manifestacije u Srbiji: Kultura ili propaganda?
27. oktobar/listopad, 2025.
Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane
24. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja
23. oktobar/listopad, 2025.
SAD uvele sankcije ruskim naftnim gigantima, Moskva odgovara da je 'imuna'