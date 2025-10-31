Dostupni linkovi

Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN 

Komšić izjavio da BiH nije spremna za odlazak visokog predstavnika. Europol saopštio da su među stotinama ruskih plaćenika i državljani BiH. U Novom Sadu uhapšen opozicionar Miša Bačulov. U CG pušteni državljani Turske i Azerbejdžana nakon tuče u Podgorici.

