Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN 

Komšić izjavio da BiH nije spremna za odlazak visokog predstavnika. Europol saopštio da su među stotinama ruskih plaćenika i državljani BiH. U Novom Sadu uhapšen opozicionar Miša Bačulov. U CG pušteni državljani Turske i Azerbejdžana nakon tuče u Podgorici.