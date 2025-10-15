EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti

Ursula fon der Lajen Beogradu – šta EU očekuje od Srbije? U Crnoj Gori propao pokušaj izbora sudija Ustavnog suda. Pozadina afere oko Koridora 5c u BiH u kojoj evropski tužioci istražuju sumnjive ugovore. Avganistan i Pakistan nakon smrtonosnih sukoba dogovorili privremeni prekid vatre.