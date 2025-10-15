EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti

Ursula fon der Lajen Beogradu – šta EU očekuje od Srbije? U Crnoj Gori propao pokušaj izbora sudija Ustavnog suda. Pozadina afere oko Koridora 5c u BiH u kojoj evropski tužioci istražuju sumnjive ugovore. Avganistan i Pakistan nakon smrtonosnih sukoba dogovorili privremeni prekid vatre.
14. oktobar/listopad, 2025.
Predsjedništvo BiH nominovalo Trampa za Nobelovu nagradu za mir 2026.
13. oktobar/listopad, 2025.
Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas
10. oktobar/listopad, 2025.
Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu
9. oktobar/listopad, 2025.
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove
8. oktobar/listopad, 2025.
Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana
7. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije