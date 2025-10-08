Dostupni linkovi

Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana

U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa govorimo o porastu broja kineskih državljana koje krijumčari dovode u zapadnu Evropu preko balkanskih zemalja. Čućete i zbog čega je održavanje izbora za predsednika Republike Srpske dovedeno u pitanje u Bijeljini.

