U znak počasti za 16 žrtava nesreće u Novom Sadu 16 minuta tišine

Tišinom obilježeno 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Američka vlada u blokadi uslijed stranačkih sporenja u Vašingtonu. Poslušajte i priču o tome je li pravda zadovoljena nakon godinu dana od poplava i klizišta koje su zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života.
Pogledajte / Poslušajte
-
30. septembar/rujan, 2025.
Reformska agenda u BiH usvojena, EU sredstva spašena
-
29. septembar/rujan, 2025.
SNSD ipak izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske
-
26. septembar/rujan, 2025.
Bezbjednosni incident na granici Kosova i Crne Gore
-
25. septembar/rujan, 2025.
U kojoj meri EU menja odnos prema Vučiću?
-
24. septembar/rujan, 2025.
Kosovo traži izručenje optuženih za Banjsku, u Srbiji bakljada u čast napadača
-
23. septembar/rujan, 2025.
Reakcije građana Gaze i Jerusalima na višestruka priznanja palestinske države