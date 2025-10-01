Dostupni linkovi

U znak počasti za 16 žrtava nesreće u Novom Sadu 16 minuta tišine

U znak počasti za 16 žrtava nesreće u Novom Sadu 16 minuta tišine
U znak počasti za 16 žrtava nesreće u Novom Sadu 16 minuta tišine

Tišinom obilježeno 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Američka vlada u blokadi uslijed stranačkih sporenja u Vašingtonu. Poslušajte i priču o tome je li pravda zadovoljena nakon godinu dana od poplava i klizišta koje su zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života.

