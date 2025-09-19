Dostupni linkovi

Davor Pranjić preuzeo dužnost predsednika RS-a

U današnjoj emisiji RSE govorimo o dolasku doskorašnjeg potpredsednika RS-a na čelo manjeg bh. entiteta. Čućete i zašto je ministar odbrane BiH pokrenuo inicijativu za formiranje rezervnog sastava BiH, te kako građani Beograda komentarišu najavljenu vojnu paradu u glavnom gradu.

