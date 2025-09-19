Davor Pranjić preuzeo dužnost predsednika RS-a

U današnjoj emisiji RSE govorimo o dolasku doskorašnjeg potpredsednika RS-a na čelo manjeg bh. entiteta. Čućete i zašto je ministar odbrane BiH pokrenuo inicijativu za formiranje rezervnog sastava BiH, te kako građani Beograda komentarišu najavljenu vojnu paradu u glavnom gradu.
18. septembar/rujan, 2025.
Treći dan štrajka glađu dela pritvorenika u Crnoj Gori
17. septembar/rujan, 2025.
Završeno svedočenje bivšeg zvaničnika SAD-a o Oslobodilačkoj vojsci Kosova
16. septembar/rujan, 2025.
Kineski disident Bo Hui u SAD u strahu zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije
15. septembar/rujan, 2025.
Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu
12. septembar/rujan, 2025.
Američke vlasti otkrile identitet osumnjičenog za ubistvo Kirka
11. septembar/rujan, 2025.
Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno