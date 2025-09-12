Dostupni linkovi

Američke vlasti otkrile identitet osumnjičenog za ubistvo Kirka

Američki zvaničnici otkrili identitet osumnjičenog za ubistvo konzervativnog aktiviste Charlieja Kirk. Rusija i Belorusija su započele velike zajedničke vojne vježbe, saveznici stali u odbranu Poljske nakon ulaska ruskih dronova u njen vazdušni prostor.

