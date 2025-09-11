Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno

Vlada Republike Slovenije zabranila je ulazak Miloradu Dodiku u tu zemlju. Vijeće ministara BIH nije usvojilo reformskj agendu koja je uslov za povlačenje novca iz Evropske unije. Potjera za ubicom Charlieja Kirka, 'mračan trenutak za Ameriku' poručio američki predsjednik Donald Trump.
10. septembar/rujan, 2025.
Prvi put ruski dronovi oboreni iznad članice NATO-a, u Poljskoj
9. septembar/rujan, 2025.
Katar osudio napad Izraela na lidere Hamasa u Dohi
8. septembar/rujan, 2025.
Šest mrtvih u pucnjavi, koju izraelska policija smatra terorističkim napadom
5. septembar/rujan, 2025.
U susret beogradskom Prajdu
4. septembar/rujan, 2025.
Dan žalosti u Portugalu nakon tragične nesreće u Lisabonu
3. septembar/rujan, 2025.
Na vojnoj paradi u Pekingu predsjednici Kine, Rusije i Sjeverne Koreje pokazali jedinstvo