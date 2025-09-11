Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno

Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno
Embed
Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direktan link

Vlada Republike Slovenije zabranila je ulazak Miloradu Dodiku u tu zemlju. Vijeće ministara BIH nije usvojilo reformskj agendu koja je uslov za povlačenje novca iz Evropske unije. Potjera za ubicom Charlieja Kirka, 'mračan trenutak za Ameriku' poručio američki predsjednik Donald Trump.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG