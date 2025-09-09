Dostupni linkovi

Katar osudio napad Izraela na lidere Hamasa u Dohi

Izrael je pokrenuo napad na lidere Hamasa u Kataru. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov podržao bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika i za krizu u BiH optužio Zapad. Poslušajte i zašto je stopirana kupovina zgrade Mile Radišića u Banjaluci nakon intervencije Pravobranilaštva BiH.

