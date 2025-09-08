Šest mrtvih u pucnjavi, koju izraelska policija smatra terorističkim napadom

Šest osoba je ubijeno, a više od deset povrijeđeno u pucnjavi u okupiranom Istočnom Jerusalemu. Izbor Vlade RS pred Ustavnim sudom BiH 9. septembra, u Službenom glasniku RS danas objavljena odluka o neustavnoj Vladi tog bh.entiteta. U Beogradu protest "Indeks je jači od pendreka".