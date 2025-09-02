Vučić sa Putinom u Pekingu, blokada puteva u BiH

Bilateralni razgovori lidera Kine i Rusije Si Đinpinga i Vladimira Putina, pridružio im se u Pekingu i Aleksandar Vučić. Skupština RS bira novu Vladu bh. entiteta. Autoprevoznici i vlasti BiH postigli dogovor, te se očekuje povlačenje svih vozila koja su učestvovala u blokadi saobraćajnica.