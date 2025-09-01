Dostupni linkovi

Vozači kamiona blokirali ceste širom BiH

Vozači kamiona blokirali ceste širom BiH
Vozači kamiona blokirali ceste širom BiH

Komemorativni skupovi u više gradova u Srbiji povodom 10 mjeseci od tragedije na novosadskoj željezničkoj stanici. Sumnja na Rusiju zbog ometanja GPS-a prilikom slijetanja aviona šefice Evropske komisije u Bugarsku. Više od 800 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu.

