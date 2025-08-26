Izborom predsednika Skupštine deblokirano formiranje vlasti na Kosovu

U današnjoj emisiji RSE govorimo o izboru Dimala Baše za predsednika Skupštine Kosova, čime je načinjen korak ka izlasku iz institucionalne krize koja traje od februara. Govorimo i o krizi u Republici Srpskoj, nakon što je ovaj bh. entitet ostao bez predsednika, a potom i bez funkcionalne vlade.
Pogledajte / Poslušajte
-
25. avgust/kolovoz, 2025.
Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja
-
22. avgust/kolovoz, 2025.
Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom
-
21. avgust/kolovoz, 2025.
Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu
-
20. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik se preračunao u konfrontaciji i pomjeranju crvenih linija, kaže njemački analitičar
-
19. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša
-
18. avgust/kolovoz, 2025.
Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat