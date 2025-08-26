Dostupni linkovi

Izborom predsednika Skupštine deblokirano formiranje vlasti na Kosovu

U današnjoj emisiji RSE govorimo o izboru Dimala Baše za predsednika Skupštine Kosova, čime je načinjen korak ka izlasku iz institucionalne krize koja traje od februara. Govorimo i o krizi u Republici Srpskoj, nakon što je ovaj bh. entitet ostao bez predsednika, a potom i bez funkcionalne vlade.

