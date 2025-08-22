Dostupni linkovi

Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom

Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom
Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom

Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o"'Dodikovom" referendum, usvojena ostavka premijera i Vlade Republike Srpske. Zaustavljeni vozovi u Crnoj Gori zbog niskih plata. Predsjednik Srbije Aleksandra Vučić pozvao predstavnike demonstranata na javnu debatu.

