Nastupila izborna šutnja u BiH

Jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini (BiH) nastupila je izborna šutnja uoči lokalnih izbora koji se održavaju u nedjelju 15. novembra.



Izborna šutnja traje do zatvaranja svih biračkih mjesta u nedjelju 15. novembra do 19:00 sati, a za to vrijeme političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima te kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina, zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH)



U naredna 24 časa zabranjeno je i medijsko izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju, a zbog kršenja izborne tišine predviđene su kazne koje iznose od 1.000 maraka (500 evra) do 10.000 maraka (5.000 evra) za stranku, a od 1.000 Maraka (500 evra) do 5.000 KM (2.500 evra) za kandidata.



Birališta za devete poslijeratne lokalne izbore u Bosni i Hercegovini otvaraju se u nedjelju 15. novembra u 7 časova ujutro, a na njima pravo glasa ima 3.283.194 birača.

Izbori će biti održani u 142 od ukupno 143 opštine u BiH, dok će lokalni izbori u gradu Mostaru, koji se održavaju prvi put nakon 12 godina, biti održani 20. decembra.



Za povjerenje birača na ovogodišnjim lokalnim izborima boriće se 543 politička subjekta i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina.



Na izborima učestvuje ukupno 30.809 kandidata, od čega 425 kandidata za načelnike i gradonačelnike, 30.188 kandidata za skupštine opština i gradova i za Skupštinu Brčko Distrikta, te 196 kandidata predstavnika nacionalnih manjina.

Formirano je ukupno 5. 759 biračkih mjesta, uključujući i 388 redovnih mobilnih timova za pomoć građanima koji iz bilo kojeg razloga, osim zaraze korona virusom, ne mogu stići na biračko mjesto.

Lokalni izbori održavaju u skladu sa posebnim epidemiološkim mjerama koje su uvedene zbog pandemije korona virusa. Na ulazu u biračka mjesta vršiće se mjerenje temperature birača, a biće obavezno održavanje fizičke distance.