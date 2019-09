Izraelci glasaju na drugim parlamentarnim izborima ove godine

Izraelci danas glasaju na drugim parlamentarnim izborima ove godine, što je bez presedana u istoriji Izraela.



Izbori bi trebalo da odluče da li će Benjamin Netanjahu vođa konzervativnog Likuda peti put postati premijer u vreme kada je suočen s optužbama za korupciju.



Glavni Netanjahuov rival je deset godina mlađi, penzionisani komandant vojske, Beni Ganc koji predvodi savez partija centra Plavo belo.



Te dve partije osvojiće, kako predviđaju finalna ispitivanja javnog mnjenja, po 32 poslanička mesta, ali će morati da se pomuče da obrazuju većinsku koaliciju, a ako im to ne uspe mogle bi biti prinuđene da osnuju vladu nacionalnog jedinstva, navodi AP.



Izbori se održavaju drugi put jer Netanjahu nije uspeo da formira koaliciju posle glasanja u aprilu, pa je parlament, Kneset, raspušten i raspisani su novi izbori.

Biračka mesta su jutros otvorena u 7.00 po lokalnom vremenu, a prve izlazne ankete očekuju se po završetku glasanja u 22.00 sata.



Imajući u vidu da se bori za političko preživljavanje Netanjahu je tokom izborne kampanje isticao bliske veze sa svetskim liderima i sastao se sa predsednikom Rusije u Sočiju na Mrtvom moru u četvrtak prošle sedmice, a prethodno sa britanskim premijerom u Londonu.



Sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razgovarao je u subotu telefonom o mogućem Zajedničkom odbrambenom paktu.



Uz to je tvrdio da je Izrael otkrio do sada nepoznato iransko nuklearno postrojenje, te najavio aneksiju doline Jordana na okupiranoj Zapadnoj obali i da će aneksirati sva jevrejska naselja na toj teritoriji na kojoj Palestinci planiraju nezavisnu državu.



To Netanjahuovo obećanje izazvalo je niz međunarodnih osuda.



Ganc, nekadašnji padobranac, nije imao političkog iskustva kada je u decembru najavio da će biti Netanjahuov rival na izborima u aprilu, podseća Frans pres.

Od tada se predstavljao kao neko ko može da doprinese prevazilaženju podela u izraelskom društvu za koje tvrdi da ih je Netanjahu povećao.



U nedavnom predizbornom govoru u Haifi na severu Izraela on je rekao da ovog puta rezultat izbora mora biti jasan pobednik, a sebe predstavlja kao poštenu alternativu Netanjahuu suočenom sa skandalima i njegovoj uskoj koaliciji sa ultranacionalističkim i ultrareligioznim partijama.



Na izraelskim izborima ovog puta učestvuje tridesetak partija, za razliku od aprila kada ih je bilo čak 47.



Očekuje se da će samo devet ući u parlament sa 120 poslanika, a uslov za to je da osvoje 3,25 procenta ukupnih glasova odnosno četiri mandata.



Ni jedna partija do sada nije osvojila više od 60 poslaničkih mesta i zato je potrebna koalicija.



Kandidata za premijera bira predsednik Izraela Ruven Rivlin i obično zadatak da formira vladu daje vođi najjače partije, ali to ne mora biti tako.



On zapravo bira onog koji ima najviše šansi da izgradi stabilnu koalicionu vladu, a koji za to ima na raspolaganju 28 dana uz mogućnost produženja od dve nedelje.



Ako to ne uspe šansa se daje drugom kandidatu. To se nije desilo u aprilu već su raspisani izbori.