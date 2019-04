Četrnaesti protest "1 od 5 miliona" u Užicu

Četrnaesti antivladin protest „1 od 5 miliona“ održan je u Užicu. Podsećajući da je opozicija imenovala tim stručnjaka za razgovore sa predstavnicima vlasti, jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović okupljenima je rekao da će lidera Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića “pobediti na poštenim izborima”.

“Moramo da dođemo do dijaloga koji će dovesti do toga da Vučića pobedimo na prvim poštenim izborima, i to ćemo uraditi. Na poštenim izborima Vučić nema nikakvu šansu i na takvim izborima neće osvojiti ni 15 posto glasova. On to zna i zato kupuje vreme i traži odgovore na naše mirne proteste. On jedino može da primeni neko nasilje, da nađe načina kako da se ljudi potuku, da iscenira nekakvu silu, ali miran odgovor na naše proteste nema, i tu je naša snaga”, rekao je Zelenović.

On je naveo da će “građani koji slobodno odlučuju o svom životu doneti dobru odluku”.

“Dajte da promenimo Srbiju, da mladim, pametnim ljudima damo priliku. Možda će mladi ljudi ostati ovde, ili će se vratiti oni koji su otišli”, rekao je Zelenović.

Protest u Užicu protekao je bez incidenata, i završen je šetnjom glavnom gradskom ulicom.