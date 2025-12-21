Kremlj baš želi da Rusi pređu na novu aplikaciju za poruke. Rusi baš ne žele

Jedna žena iz Sankt Peterburga dala je otkaz u opštinskoj službi kako bi izbegla instaliranje aplikacije. Studentima univerziteta u Sibiru rečeno je da neće moći da polažu završne ispite, pa čak im je prećeno izbacivanjem, ako ne počnu da je koriste. Jedan muškarac je lagao svoje nadređene i rekao da bi možda morao da kupi drugi uređaj, takozvani "burner" mobilni.

Ruske vlasti su pre šest meseci uz veliku pompu počele da uvode nešto za šta su se nadale da će transformisati digitalni život građana: nacionalnu aplikaciju za razmenu poruka, koju podržava država, koja bi ljudima omogućila sve – od podnošenja žalbi na odvoz smeća do prijave za školske časove i zakazivanja pregleda kod zubara.

Nazvana Messenger Max, ona je ključni deo šireg napora da se napravi superaplikacija – jedinstvena platforma instaliran na svakom mobilnom telefonu, koja bi na kraju omogućila Rusima da obavljaju bezbroj aktivnosti pod budnim okom državnih regulatora i Federalne službe bezbednosti (FSB).

Reklame za Max su svuda po Rusiji: na bilbordima, iskačućim prozorima na sajtovima, TV reklamama, i u javnim preporukama državnih zvaničnika. Regulatori su usporili rad popularnijih aplikacija koje nisu pod državnom kontrolom – WhatsAppa i Telegrama – kako bi frustrirali korisnike i podstakli ih da pređu na Max.

Pa, da li to funkcioniše? Da li Rusi prelaze?

U mnogim slučajevima da. Ali mnogi gunđaju, a neki se opiru.

"Max je poslednja kap", rekla je Oksana Petrova, koja je dala otkaz u Sankt Peterburgu pošto joj je naređeno da preuzme Max.

Kada je pitala zašto to mora i izrazila sumnju u bezbednost aplikacije, dobila je predavanje o tome kako su "sve društvene mreže pod nadzorom", rekla je ona.

Amerikanci nadziru WhatsApp, Francuzi Telegram, "ali samo FSB nadzire Max", citirala je reči svog šefa. Ako ne instalira aplikaciju, rekao joj je šef, FSB će to primetiti.

Petrova je, kao i ostali sagovornici servisa RSE Severne realnosti, tražila da koristi pseudonim kako bi izbegla hapšenje ili krivično gonjenje.

Žena po imenu Anastasija ispričala je da njenom sinu nastavnica nedavno nije dozvolila da ide na školski odlazak u bioskop, jer Anastasija nije potvrdila saglasnost putem Maxa. Dečak se vratio kući uplakan.

Nastavnica je rekla: "Ako vam se ne sviđa, prebacite dete u drugu školu. Ne koristim druge mesendžere za komunikaciju s roditeljima; to je školsko pravilo", napisala je Anastasija u komentaru na društvenoj mreži Threads, koja je u vlasništvu kompanije Meta, matične firme WhatsAppa i Instagrama.

Dolazak superaplikacije

Godinama vlasti pokušavaju da pronađu načine da kontrolišu ili nadziru WhatsApp i Telegram, koji je razvio ruski tehnološki preduzetnik Pavel Durov.

Ti napori su se uklopili u šire kampanje - koje sad već traju decenijama – za kontrolu načina na koji Rusi koriste internet.

Pored mera protiv zapadnih tehnoloških giganata poput Facebooka, Googlea, Applea i Amazona, vlasti su negovale domaće alternative poput Yandexa, VK-a i Mail.ru-a, a zatim preuzele kontrolu nad njima.

Prošle godine, VK, čiji je generalni direktor sin uticajnog savetnika u Kremlju Sergeja Kirijenka, postao je lider u razvoju ne samo Maxa, već i alternative za YouTube, platformu u vlasništvu Googlea, koja je takođe izuzetno popularna u Rusiji.

Pre više od 15 godina, Ministarstvo digitalnog razvoja pokrenulo je portal elektronske uprave Gosuslugi. On je pojednostavio život milionima Rusa, olakšavajući mnoge svakodnevne poslove koji su zbog ruske birokratije često bili nepodnošljivi.

Od 2022. godine Gosuslugi sve više usluga integriše u VK. Nacionalni regulator za tehnologiju i medije Roskomnadzor koristio je Gosuslugi da upozori Ruse na blokiranje platformi poput Instagrama i da ih podstakne da pređu na VK.

U junu je Državna duma usvojila zakon kojim se odobrava stvaranje Maxa. Istog meseca, predsednik Vladimir Putin javno je podržao aplikaciju, najavivši da bi sve državne usluge trebalo prebaciti na nju.

Od tada traje masovna marketinška kampanja kako bi se Rusi naterali da pređu, uz kombinaciju pretnji i prinude.

"Morate priznati koliki se resursi koriste da se ovaj Max progura, milom ili silom, uključujući i samog Putina; Putin nikada nije promovisao nijednu drugu komercijalnu organizaciju osim Maxa", rekao je Mihail Klimarev, aktivista i direktor Društva za zaštitu interneta, za Karent tajm (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE) . "Mislim da je to dovoljan razlog da se čovek jednostavno drži podalje od toga."

U istraživanju javnog mnjenja koje je prošlog meseca sprovela agencija Russian Field, 68 odsto Rusa reklo je da uopšte ne koristi Max, dok je još jedan odsto naveo da je aplikaciju preuzeo, ali je ne koristi. Oni koji je koriste kažu da je uglavnom koriste za dopisivanje s prijateljima i porodicom, a zatim za zvaničnu komunikaciju, uključujući sa školama.

Školske muke

Prošlog meseca Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja poslalo je dopis svim visokoškolskim ustanovama s rokovima do kojih škole moraju da registruju Max za zvaničnu komunikaciju i da izveštavaju o načinu njegove upotrebe.

Na Kubanjskom državnom univerzitetu studenti su objavili fotografije naređenja dekana kojim se nalaže instaliranje Maxa, uz zahtev da studenti napišu "izjavu s objašnjenjem" ako odbiju.

Slična naređenja zabeležena su i na drugim univerzitetima. U Voronježu je studentima naređeno da instaliraju aplikaciju ili im neće biti dozvoljeno da polažu završne ispite. U Jekaterinburgu im je prećeno izbacivanjem.

Na Kazanjskom državnom univerzitetu, hemijski fakultet je poručio studentima da će im fizički biti zabranjen ulazak u zgradu ako ne dobiju elektronsku propusnicu putem Maxa.

OVD-Info, nezavisna organizacija koja prati policijsku represiju, saopštila je da je do kraja novembra primila više od dvadesetak žalbi studenata i profesora koji se žale da su primorani da koriste aplikaciju.

Neki studenti, međutim, kažu da su ravnodušni.

"Nemam jaka osećanja prema tome. Instalirao sam je. Registrovan sam, ali je ne koristim", rekao je Aleksej, student Državnog univerziteta u Pskovu. "I drugi isto."

Dodao je da je Max pouzdaniji u poređenju s drugim aplikacijama za dopisivanje.

Viktorija Romanova iz OVD-Info kaže da su univerzitetske uprave zaobilazile postojeće zakone koristeći nejasne formulacije kako bi naterale studente da koriste Max.

"Direktne i otvorene pretnje poput izbacivanja, otkaza ili zabrane polaganja ispita ređe su", rekla je za RSE. "Obično koriste nejasne izjave o mogućim problemima, pretnje disciplinskim merama i stvaranje situacija u kojima je praktično nemoguće ne instalirati Max."

Prošle nedelje regulatori su izneli ideju da se banke i njihovi klijenti obavežu da koriste isključivo Max – umesto SMS poruka – za lične bankarske operacije poput dvofaktorske autentifikacije i obaveštenja o transakcijama.

Takođe ove nedelje, brojni Rusi su se žalili na probleme s Gosuslugijem. Informativni portal Vjorstka izvestio je da će elektronski potpis, poznat kao GosKljuč, koji se koristi za potpisivanje i razmenu pravnih dokumenata u okviru Gosuslugija, sada zahtevati upotrebu Maxa.

Aleksej, nadzornik smene u toplani u Sankt Peterburgu, rekao je da je slagao šefa da je preuzeo aplikaciju. Većina njegovih kolega uradila je isto.

"Ljudi koji se plaše da će njihovi lični podaci biti otkriveni, mislim da će kupovati dodatne uređaje i koristiti ih za pristup WhatsAppu, praviti nove mejl adrese, samo da ne bi morali da koriste Gosuslugi, Sberbanku ili bilo šta slično", rekao je. "Tako to ide. Odvratno je."