Đilas: Dijaloga opozicije i vlasti će biti

Dragan Đilas, jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da mora doći do dijaloga između vlasti i opozicije da bi se prevazišla podeljenost u društvu.

„Bez razgovora nećemo smanjiti tenzije. A koje je mesto dijaloga, fizički, da li je to zgrada Skupštine ili negde drugo, to nije toliko bitno. Suština je da dijalog ne znači sastanak šefova poslaničkih grupa o skupštinskom dnevnom redu. Dijalog znači rešenje za ovakve situacije. Od toga da Regulatorno telo za elektronske medije radi svoj posao, da Radio-televizija Srbije radi svoj posao, da dobijemo demokratska fer izborna pravila, da smanjimo tenzije u društvu, i da dođemo do izbora na kojima građani treba da kažu svoje mišljenje. Ja sam optimista da ćemo, pre ili kasnije, do toga ipak doći“, rekao je Đilas za RSE.

Đilas je naveo da od strane vlasti za sada nema signala ka opoziciji kada, gde, kako i sa kim bi se dijalog vodio.

„Ali mislim da ne bi trebalo previše obraćati pažnju na to šta govore ljudi iz vlasti. Ako se uzmu u obzir sva njihova obećanja u poslednjih sedam godina shvata se da ona nemaju neku težinu. To kod njih može da se promeni od ujutru do uveče. Ovde sve odluke donosi jedan čovek. Mislim da u nekom trenutku će i on shvatiti da jednostavno ne može ovako. Ova priča mora da se vrati u jedan mirnodopski režim kako bismo došli do rešenja“, izjavio je Đilas.

Kako je ranije najavljeno, u Beogradu se 19. aprila održava Osnivačka skupština Stranke slobode i pravde (SPP) Dragana Đilasa. On je beogradskim medijima rekao da će SPP činiti Zeleni, Levica, kao i desetak grupa građana koje su već u Savezu za Srbiju.