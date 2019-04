Kina i Hrvatska, od infrastrukture do izvoza mlijeka

Kineski premijer Li Keqiang u službenoj je posjeti Hrvatskoj. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će ovaj posjet biti prekretnica u odnosima dviju država, a kineski premijer najavio je ujednačavanje robne razmjene, jer kineski izvoz u Hrvatsku raste mnogo brže nego hrvatski izvoz u Kinu.

Bolja ekonomska i politička suradnja, uz uvažavanje i poštivanje interesa dviju zemalja i stavova Europske unije, poruka je kineskog premijera Li Keqianga i njegovog domaćina, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića nakon susreta u hrvatskoj Vladi, a pred summit Kine i 16 zemalja središnje i istočne Europe sljedećih dana u Dubrovniku, kojem je Hrvatska domaćin.

"Veselim se da je uobičajeni bilateralni dijalog odnos Hrvatske i Kine dodatno oplemenjen ovim formatom 16+1, kao jednom od sastavnica politike 'Jednog pojasa, jednog puta', a isto tako čvrsto je u okvirima ukupne suradnje Europske unije i Kine. Tako da postoje svi preduvjeti za dalje jačanje odnosa između Hrvatske i Kine na sve tri razine suradnje", kazao je Plenković.

Potpisan je niz sporazuma, postoji kineski interes za investiranje u hrvatske luke i za izgradnju nizinske pruge Rijeka-Zagreb kao najbržeg ulaza za kinesku robu kao u ovaj dio Europe, a potpisivanjem veterinarskog sporazuma otvoreno je kinesko tržište za hrvatsko mlijeko i mliječne proizvode.

"Spremni smo jačati sinhronizaciju inicijative 'Jedan pojas, jedan put' sa razvojnim strategijama hrvatske strane. Također, itekako smo spremni dalje produbiti suradnju u izgradnji prometne infrastrukture sa hrvatskom stranom", kazao je kineski premijer Keqiang.

On je najavio i da će kineske vlasti poraditi na tome da se smanji nerazmjer između kineskog izvoza u Hrvatsku i hrvatskog izvoza u Kinu, najavio još kineskih turista u Hrvatskoj i pozvao Hrvatsku da za njih pripremi svoje tradicionalne proizvode.

Dva premijera u četvrtak posjećuju gradilište Pelješkog mosta, najvećeg kineskog posla u Hrvatskoj, nakon čijeg sklapanja su se odnosi ubrzano počeli poboljšavati, a u petak su na summitu Kina + 16 u Dubrovniku.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori očekuju velike rezultate od ove posjete, "što kroz nastup naših tvrtki na kineskom tržištu, što kroz nova kineska ulaganja koja će potaknuti naše tvrtke prema izvozu – ne samo u Kinu nego prvenstveno prema europskom tržištu, i kao ulaz kineskim tvrtkama na tržišta Europske unije", kako kaže savjetnik u Komori Marko Jurčić.

Bivši hrvatski veleposlanik u Kini Nebojša Koharović priznaje da je impuls za razvoj odnosa Kine sa zemljama regije i sa Hrvatskom stigao sa kineske strane, preko inicijative Jedan pojas, jedan put i summita poput ovog u Dubrovniku:

"Mi smo na žalost jedno vrijeme prespavali tu inicijalnu transformaciju, ali buđenje je na vrijeme i buđenje je zaista sa velikim rezultatima."

Svi su hrvatski predsjednici bili u Kini, prvi je otišao Franjo Tuđman još početkom devedesetih. Projekti koje Hrvatska nudi Kini na stolu su već godinama, ali nikako da se realiziraju.

Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić kaže za Radio Slobodna Europa da će se to ponoviti i ovoga puta.

"To su formalni sporazumi – idemo kulturno, industrijski, razvojno surađivati, i to će ostati na nivou tog hotela ili kabinete gdje su sporazumi potpisani. Što se poslije toga događa? Taj sporazum baciš na njivu u Hrvatskoj, a njiva nije uzorana! Baciš sjeme, zalijevaš vodom, trošiš novce, ali njiva nije uzorana, nije pripremljena za to. Ovo je predstava da se pokaže kako Vlada eto razgovara sa svijetom, kako svijet tu dolazi, kako im dolazi premijer najmnogoljudnije zemlje na svijetu, ali kada se to završi – to je to. Poslije toga nema ništa…", komentira Jurčić.