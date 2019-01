Svetski mediji: Raskošan doček Putinu u Beogradu

Zapadni mediji ocenjuju da je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu organizovan raskošan doček u Srbiji koja pokušava da se približi Evropskoj uniji.



Agencija Asošiejted pres navodi da je ruski predsednik raskošno dočekan u Beogradu kako bi pokazao podršku srpskom "populističkom lideru i njegovoj promoskovskoj politici".



"Zvonila su crkvena zvona, topovi su pozdravljali, a pristalice mahale ruskim i srpskim zastavama na njegovoj ruti kroz srpsku prestonicu", navodi američka agencija.



AP navodi da je Srbija zadržala bliske veze s tradicionalnim slovenskim saveznikom Rusijom uprkos formalnom traženju članstva u Evropskoj uniji.



Američka agencija navodi da su desetine hiljada pristalica Vučićeve desničarske partije dovedene autobusima u Beograd kako bi se okupili ispred Hrama Svetog Save, dok je nekoliko liberalnih organizacija za zaštitu ljudskih prava izdalo saopštenje protiv "glorifikacija autoritativnog režima Vladimira Putina".



Agencija Frans pres (AFP) navodi da je ruski predsednik u Srbiji dobio doček dostojan zvezde, s crkvenim zvonima, topovskim plotunima, Migovima i ulicama okićenim bojama ruske zastave.



Francuska agencija navodi da srpske vlasti nisu štedele na dočeku "dragog predsednika Putina", "dragog prijatelja" koji je odlikovao domaćina predsednika Aleksandra Vučića ordenom Aleksandra Nevskog.



Uz istorijske, verske i kulturne veze sa "velikim slovenskim pravoslavnim bratom", Srbi prepoznaju i podršku Moskve po pitanju Kosova, piše AFP i dodaje da Srbija iako želi da uđe u EU odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Moskvi, uvedenim posle pripajanja Krima.



AFP navodi da topao doček u Beogradu ne može da nadomesti udarce koje je Rusija pretrpela na Balkanu - Moskva nije uspela da spreči ulazak Crne Gore u NATO 2017, što je put kojim se kreće i Makedonija.



Londonski Gardijan navodi da je Putin stigao u Beograd da uruči visko državno odlikovanje srpskom lideru Aleksandru Vučiću, nadajući da će se podupreti jedan od nekoliko snažnih bilateralnih odnosa koje Rusija ima u Evropi i ojačati nastojanje Moskve da zadrži uticaj na Balkanu.



"Srbija je Vladimiru Putinu priredila herojsku dobrodošlicu u četvrtak kada je ruski predsednički avion stigao u Beograd praćen počasnom gardom borbenih aviona MiG-2 koje je nedavno donirao toj zemlji", navodi Gardijan.



Nemački Dojče vele navodi da je raskošan doček "viđen kao pokušaj srpskog predsednika Aleksandra Vučića da poboljša svoj imidž posle višenedeljnih protesta".



Pod naslovom "Putin upozorava Zapad na Balkanu dok Srbija priređuje raskošnu dobrodošlicu", BBC navodi da je ruski predsednik došao Beograd da zacementira veze sa zemljom koja nastoji da uđe u EU.



BBC postavlja pitanje zašto Srbija, ako je toliko odlučna da uđe u EU, toliko pokazuje svoje prijateljstvo s Rusijom i ocenjuje da se igranjem s vezama s Moskvom privlače konzervativno-nacionalistički glasači Vučića i njegove Srpske napredne stranke.



Takođe se time naglašavaju slovenski i pravoslavni karakter zemlje iako ide ka Zapadu, što pomaže Vučiću da iznese argument da politiku koja približava Srbiju članstvu u EU, kao što je normalizacija odnosa s Kosovom, ne nemeće Brisel, već da ona predstavlja racionalni izbor za poboljšanje života ljudi.



U diplomatskom smislu, ugošćavanje ruskog predsednika predstavlja podsetnik EU da lojalnost Srbije ne uzima zdravo za gotvo i da se drži svojih rokova o pristupanju 2025. godine, dodaje BBC.

Putin danas boravi u Beogradu u veoma simboličnoj poseti kako bi naglasio "srpsko-rusko prijateljstvo", piše danas francuski portal Kurije de Balkan (Le Courrier des Balkans) uz ocenu da do posete dolazi u trenutku kada je Putin osporovan na međunarodnoj sceni a srpski predsednik Aleksandar Vučić suočen s velikim talasom protesta.



Portal dodaje da ostaje jedno otvoreno pitanje a to je stav Moskve o Kosovu.



"U interesu je Rusije da nastavi da ne podržava nezavisnost Kosova i da zadrži status kvo ili zamrnuti konflikt, kako bi opravdala sopstvenu politiku na Krimu i u Ukrajini", naveo je portal dodajući da bi možda Putin mogao da prihvati i ranije pomenutu razmenu teritorije jer bi mu taj presedan omogućio širenje uticaja, ukoliko bi Republika Srpska želela da napusti BiH.



Istoričar i stručnjak za srpsko-ruske odnose Milivoj Bešlin ocenio je za francuski portal da je današnja poseta dobra propaganda i za Putina i Vučića. Bešlin smatra da Putin nema mnogo destinacija u kojima je dobrodošao zbog zapadnih sankcija i na taj način želi da pokaže uticaj na Balkanu. Vučiću je s druge strane potrebno da jača poziciju u poslednoj fazi pregovora za reševanje pitanja Kosova.



Prijateljstvo Srba i Rusa, jer su pravoslavni vernici i dele vizantijsku baštinu, predstavlja mit. Za Rusiju su to samo strateški interesi, preneo je portal navodeći izjavu jedne bivše neimenovane diplomatkinje.



"Predsednik Putin žrtvuje reforme zbog teritorijalne ekspanzije a odbacuje ga klub velikih sila. U Evropi odnosno na Balkanu, jedino Srbija može da mu garantuje prisustvo, jer su se svi njeni susedi pridružili EU ili NATO-u ili će to učiniti", dodala je ta diplomatkinja.



Ruski istoričar na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Aleksej Timofejev ocenio je da Srbi imaju posebnu naklonost prema Rusima iz različitih razloga, među kojima su borba na istoj strani u konfliktima ali i opadanje entuzijazma u Srbiji za pridruživanje Evropskoj uniji (EU).



Putinova poseta Beogradu ima pre svega politički značaj i treba da da odgovor na principijelno pitanje: da li je Srbija spremna da bude ključni saveznik Moskve u regionu ili će nastaviti zbližavanje sa EU i NATO, balansirajući između Zapada i Rusije, ocenjuje moskovski dnevnik Komersant.



List piše da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poslednje vreme aktivno gura ideju o razgraničenju sa Prištinom, kao uslov za normalizaciju odnosa, bez čega je nemoguća integracija Srbije u EU.



"Moskva je skeptična prema sporazmu Srbije i Kosova, što želi EU, strahujući da će postati protektorati NATO. U Moskvi ne žure ni da podrže ideju o novom razgraničenju, smatrajući da će Beograd time faktički priznati Kosovo. Tako da i posle današnjijh razgovora o kosovskoj problematici, njihovo tumačenje može biti potpuno različito, kao što je bilo posle oktobarskog susreta u Moskvi", piše list.



Nesuglasice između Moskve i Beograda postoje i o još jednom principijelnom pitanju, piše list i navodi da je reč o humanitarnom centru u Nišu.



Nezadovoljstvo Moskve izaziva i to što je Srbija, koju Moskva smtra "ključnim saveznikom na Balkanu", preduzela poslednjih godina niz koraka prema NATO, dodaje Komersant.