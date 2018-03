Rusija: SAD i Britanija poseduju agens kojim je otrovan špijun

Ruski predstavnik u Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW) u Hagu Aleksandar Šuljgin rekao je da i Velika Britanija i SAD imaju pristup nervnom agensu korišćenom u trovanju nekadašnjeg špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji.

Šuljgin je naveo da je nervni agens mogao doći iz britanskih ili američkih zaliha.

On je izjavio da Rusija očekuje da London dostavi uzorak tog agensa u skladu s pravilima OPCW-a.

Velika Britanija je optužila Rusiju da je izvršila napad nervnim agensom "novičok", što je Moskva odbacila. London je saopštio da proteruje 23 ruskih diplomata a Moskva je najavila recipročan odgovor.

Prethodno je Kremlj odbacio tvrdnju britanskog ministra inostranih poslova Borisa Džonson da je ruski predsednik Vladimir Putin naredio trovanje bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da je takav stav “šokantno i neoprostivo kršenje diplomatske pristojnosti”.

Džonson je kazao da je “prilično verovatno” da je Putin naredio upotrebu nervnog agensa.

Prethodno je i britanska premijerka Tereza Mej kazala da je “veoma izvesno” da je Kremlj odgovoran za napad na Skripalja i njegovu ćerku Juliju.

Međutim, Džonson je otišao korak dalje optužujući u petak direktno Putina.

“U sukobu smo sa Putinovim Kremčljom, sa njegovom odlukom. Smatramo da je prilično verovatno da je on naredio upotrebu nervnog agensa na ulicama Velike Britanije, ulicama Evrope, po prvi put od Drugog svetskog rata”.

Ruski ambasador u London Aleksander Jakovenko je kazao da se Britanija ponaša u “kolonijalnom stilu”. On je istakao da Britanija ignoriše zahtev Rusije da omogući uvid u uzorak nervnog agensa kojim su otrovani Skripalj i njegova ćerka, kao i bilo koju informaciju iz istrage.

Jakovenko je kazao da Britanija krši međunarodno pravo i diplomatske standard odbijanjem uvida u istragu, dodajući da “nije ponudila nijedan dokaz” kojim bi poduprla ove optužbe.