Iranska glumica Taraneh Alidoosti – simbol hrabrosti u novom dokumentarcu

Novi dokumentarni film o poznatoj iranskoj glumici Taraneh Alidoosti, koji detaljno prikazuje njenu otvorenu podršku protestima "Žena, život, sloboda", izazvao je snažnu reakciju na društvenim mrežama na persijskom jeziku.

Film Taraneh: Dokumentarac, koji je režirala Pegah Ahangarani a emitovan je 24. decembra na BBC Persian, nudi intiman portret istaknute glumice koja razmatra obavezni zakon o nošenju marame u Iranu, feminizmu, umjetničkoj odgovornosti i ličnim posljedicama političkog neslaganja.

Alidoosti također govori o svom hapšenju, zatvoru i borbi s autoimunom bolešću koja ju je gotovo godinu dana udaljila iz javnog života.

Alidoosti je uhapšena u decembru 2022. nakon mjeseci otvorene solidarnosti s demonstrantima poslije smrti Mahse Amini u pritvoru moralne policije i zbog osude pogubljenja demonstranata, uključujući Mohsena Shekarija. Njeno hapšenje izazvalo je široku međunarodnu osudu, a puštena je uz kauciju dvije i po sedmice kasnije.

Od kada je puštena, zvijezda filma The Salesman suzdržava se od učestvovanja u iranskoj kinematografiji. U novom dokumentarcu, po prvi put se pojavljuje pred kamerom bez obavezne marame, odlučno izjavljujući da"ni pod kojim okolnostima" više neće glumiti dok nosi maramu.

Njeni komentari o društvenoj odgovornosti umjetnika i kritika filmske industrije koja "zaostaje za društvom" snažno su odjeknuli na internetu. Mnogi korisnici platforme X proglasili su je simbolom hrabrosti i samostalnosti iranskih žena, naglašavajući njenu istrajnost uprkos profesionalnoj izolaciji i zdravstvenim izazovima.

Korisnici društvenih mreža hvalili su njenu otvorenost, držanje i samopouzdanje pred kamerom, videći u Alidoosti odraz "samoodređene iranske žene".

Jedna široko dijeljena objava na X-u navodi da je "Taraneh Alidoosti dokazala da izbor hrabrosti ima svoju cijenu", dok su drugi izrazili nadu da će takva hrabrost "jednog dana postati navika, a ne izuzetak".

U jednoj upečatljivoj sceni, dokumentarac prikazuje Alidoosti kako pliva u bazenu u Teheranu noseći kupaći kostim – rijedak i vrlo simboličan čin prkosa u Islamskoj Republici. Taj trenutak podsjeća na njen neobjavljeni film Orca, o plivačici koja nastoji oboriti Guinnessov rekord, a kojem iranske vlasti nisu dale dozvolu za prikazivanje.

Prisjećajući se tog zabranjenog filma, Alidoosti kaže: "Tada sam morala glumiti plivačicu koja pliva obučena. Ali to više nije prihvatljivo. Ljudi će se smijati."

Istaknuta filmska novinarka Mina Akbari opisala je dokumentarac kao "istorijski čin izgovaranja ne".

Drugi su pripisali Alidoostinim riječima zasluge za očuvanje sjećanja na pokret "Žene, život, sloboda" usred tekuće političke i ekonomske krize u Iranu, nazivajući njezin glas "ranjenim, ali nepokolebljivim".

Nakon što je iransko Ministarstvo kulture potvrdilo da je njoj i nekoliko drugih glumica zabranjeno da rade, Alidoosti je na Instagramu napisala:

"Ako više ne glumim u vašim filmovima, nemojte ni na trenutak pomisliti da je to vaša zasluga. Neću nositi odjeću koja je ubila moje sestre za vaše filmove."

Priredila Elvisa Tatlić