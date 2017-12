Vučić: Srbija će voditi svoju politiku i štititi svoje interese

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da će "Srbija voditi svoju politiku, na način da prati sopstvene interese, a ne bilo koje druge strane sile, ni SAD, ni Rusije, ni EU, niti bilo koga drugog".

Vučić je tako prokomentarisao izjavu američkog zvaničnika Brajana Hojt Jia, da je “savet SAD Srbiji da "jasno stavi do znanja državama-članicama EU da je 100 posto posvećene prijemu" i da "pokaže da podržava viziju EU, a ne Rusije".

"Na sve to imam prost odgovor - Amerikanci su naši prijatelji, svi su oni naši prijatelji, ali zemlju vodimo u skladu sa svojim interesima", rekao je Vučić za TV Pink.

Vučić je izjavio i da “ne postoji nijedan racionalni razlog zbog kojeg bi Srbija uvela sankcije Rusiji”, ponovivši da “do toga neće doći dok je on predsednik države”.

„Ništa nam Rusija nije učinila nažao. Zašto bi uvodili sankcije zemlji koja nam ništa nije učinila, a nismo uveli onima koji jesu", rekao je Vučić.

On je izjavio i da će 2018. godina biti puna izazova, a da će ključni izazovi biti pitanje Kosova, očuvanje mira i stabilnosti u regionu i jačanje ekonomije.



Govoreći o pregovorima Beograda i Prištine, rekao je da ih vodi EU ali da bi za Srbiju bilo bolje da je ostalo u okviru UN.



"Ali ako hoćete u tim razgovorima da ubacite dodatnog igrača, nemamo ništa protiva Amerike, ali ako ubacuje nekoga ko je prizano nezavisnost Kosova, onda i Srbija može da ubaci nekoga ko nije, a to je Rusija", rekao je Vučić, dodavši da je za to dobio podršku od predsednika Rusije Vladimira Putina.

"Ja se sa tim stvarima ne igram, suviše sam odgovoran i ozbiljan da bih mogao da izadjem sa takvim strvaima u javnost da pre toga nisam razgovarao sa Putinom i Lavorvim (Sergej)", dodao je Vučić.

Govoreći o odnosima u regionu, Vučić je izjavio da je, po njegovom mišljenju, “Dejtonski sporazum ugrožen”, ali da je on obezbedio mir i da bi “svako rušenje tog sporazuma moglo da dovede do nesagledivih posledica”.

Povodom nereda tokom derbija u Beogradu 13. decembra, Vučić je rekao da su srpske bezbednosne službe reagovale dobro, ali sa zakašnjem i da nadležni organi ispituju da li je ''neko iz službe znao šta se tog dana sprema na utakmici''.