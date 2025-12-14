Separatistička grupa Jaish al-Adl se predstavlja kao širi iranski opozicioni pokret

Sunitska militantna grupa Jaish al-Adl kaže da se udružila s nekoliko manjih beludžijskih paravojnih grupa kako bi formirala novu koaliciju usmjerenu protiv iranskog klerikalnog establišmenta.

U video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, neidentifikovani portparol rekao je da će nova grupa nositi naziv Front narodne otpornosti i predstavio njeno formiranje kao napor da se "ojača efikasnost borbe" protiv "tiranije" Islamske Republike.

Zanimljivo je da nije bilo eksplicitnog pominjanja nezavisnosti Beludžistana, već se portparol obratio širem iranskom jedinstvu protiv establišmenta.

Jaish al-Adl izgleda da se pomjerio sa svoje prvobitne separatističke agende i predstavio sebe kao dio šireg iranskog opozicionog pokreta, što označava značajnu evoluciju u njegovim navodnim ciljevima.

Abdul-Sattar Doshouki, direktor londonskog Centra za proučavanje Beludžistana, iznio je sličnu opservaciju, rekavši za Radio Farda Radija SLobodna Evropa da na zastavi nove grupe nema simbola povezanih s beludžijskim separatističkim pokretima.

"To može sugerisati da se Jaish al-Adl donekle udaljio od svoje tradicionalne pozicije", rekao je.

Doshouki je napomenuo da su od dolaska Islamske Republike na vlast 1979. beludžijske militantne grupe bile vođene vjerskim ili etničkim nezadovoljstvom prema šiitskim vlastima Irana, dodajući da će samo vrijeme pokazati da li je ova promjena stvarna.

Dodao je da Jaish al-Adl ostaje najveći i najistaknutiji član koalicije, dok su njeni ostali partneri uglavnom bili neaktivni posljednjih godina.

Za sada nema zvanične reakcije Teherana na formiranje nove koalicije.

Agencija Fars, koja je povezana s Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), umanjila je značaj objave, tvrdeći da Jaish al-Adl samo "mijenja kožu" kako bi privukao potencijalne finansijske donatore.

Iran već dugo optužuje Sjedinjene Države, Izrael i Saudijsku Arabiju da naoružavaju Jaish al-Adl, ali javno nije pružio dokaze.

Analitičari su prošle godine rekli za RSE da glavni izvori finansiranja grupe dolaze od bogatih Baludžija sa sjedištem u državama Perzijskog zaljeva i od krijumčarenja droge, a ne od stranih vlada, dok oružje iz Afganistana nakon 2021. godine i kupovine na crnom tržištu također pomažu u opskrbi grupe.

Posmatrači su također primijetili da je Jaish al-Adl počeo prikupljati sredstva putem donacija u kriptovalutama.

Jaish al-Adl, što na arapskom znači "Vojska pravde", pojavio se 2012. kao nasljednik Jundullaha, beludžijske militantne organizacije.

Jundullah, koji je nastao oko 2003. godine, izvodio je sporadične bombaške napade i oružane napade na iranske snage bezbjednosti prije nego što je uglavnom razbijen u žestokoj akciji vlasti koja je kulminirala hapšenjem i pogubljenjem njegovog vođe Abdolmaleka Rigija 2010. godine.

Teheran optužuje Jaish al-Adl da djeluje iz Pakistana i više puta je kritikovao Islamabad zbog nepreduzimanja akcije protiv grupe – optužbu koju Pakistan negira, tvrdeći da organizacija nema strukturisano prisustvo na njegovoj teritoriji.

Jaish al-Adl je označen kao teroristička organizacija i od strane Irana i od strane Sjedinjenih Država. Portparol američkog State Departmenta rekao je za RSE da Jaish al-Adl "pod bilo kojim imenom ostaje označen kao strana teroristička organizacija i posebno označen globalni terorista".

RSE je kontaktirao State Department kako bi razjasnio da li se ta oznaka odnosi i na novoformirani "Front narodne otpornosti".

Istog dana kada je objavljeno njegovo formiranje, grupa je preuzela odgovornost za smrtonosni napad na graničnu patrolu IRGC-a u jugoistočnoj iranskoj provinciji Sistan-Beludžistan, u kojem su ubijena tri pripadnika kopnenih snaga IRGC-a.

Priredila Elvisa Tatlić