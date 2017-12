Hojt Ji: Srbija na delu da pokaže da podržava viziju EU

Savet SAD Srbiji je da "jasno stavi do znanja državama-članicama EU da je 100 posto posvećene prijemu" i da "pokaže da podržava viziju EU, a ne Rusije", rekao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Brajan Hojt Ji u danas objavljenom intervjuu za grčku novinsku agenciju ANA-MPA u kojem je odgovorio na niz pitanja o temama Balkana.



Zamoljen da objasni "kakvu je poruku želeo da pošalje srpskim vlastima" svojim stavom koji je izneo tokom posete Srbiji da "Beograd ne može da sedi na dve stolice", Ji je rekao da "podržavamo napore Srbije da se pridružimo Evropskoj uniji".



"Naš savet u Srbiji (i drugim zemljama koje teže članstvu u EU) je da jasno stave na znanje državama-članicama EU da su 100% posvećene prijemu, a ne da ih rastržu eventualne dileme i suprotstavljeni interesi", rekao je Ji.

On je nastavio: "Mi ne tražimo od Srbije da pokvari odnose sa Rusijom ili s bilo kojom drugom zemljom. Međutim, Rusija gaji viziju Balkana koja se jasno razlikuje od vizije u Evropi (kao i naše). Srbija bi takođe trebalo da na delu i rečima pokaže da podržava viziju EU, a ne Rusije".



"Neki koraci koje je učinila Srbija, podržavajući destabilizacione, agresivne stavove Rusije (uključujući nedavno glasanje protiv rezolucije UN o ruskoj okupaciji i pokušaju aneksije Krima), nisu kompatibilni s politikom EU. To znači da nisu u skladu sa evropskim aspiracijama Srbije", rekao je Ji.



Potom je ponovio da "SAD i njihovi evropski partneri podržavaju Srbiju ne samo na rečima, već kroz pomoć, trgovinu i investicije, što joj pomaže da postigne utvrdjeni cilj - prijem u EU. Taj stav nije nov, niti je to neki ostatak prethodne američke administracije, već je to sadašnja politika SAD".



"To je ista poruka koju je Srbija i ranije čula iz Bele kuće i Stejt departmenta tokom nedavne posete potpredsednika (Vlade) i ministra spoljnih poslova g. (Ivice) Dačića", rekao je Ji.

U vezi s Kosovom koje se, piše ANA-MPA, "priprema da u februaru proslavi desetogodišnjicu svoje nezavisnosti, Ji navodi da je ono zaista postiglo impresivan napredak, ali ima još mnogo posla".



"Za tako mladu demokratiju, to će, naravno, zahtevati dug i naporan rad", rekao je Ji i nastavio da će "Sjedinjene Države nastaviti da pomažu Kosovu u jačanju vladavine prava, širenju ekonomije i borbi protiv korupcije. Kosovska vlada treba da ubrza reforme u ovim oblastima kako bi ojačala demokratske institucije i ekonomski rast".



Ji je podvukao da bi "Kosovo takođe trebalo da obnovi napore za normalizaciju odnosa sa Srbijom u cilju ostvarivanja napretka u evroatlantskim integracijama i da na kraju na međunarodnoj sceni zauzme mesto na koje ima pravo".



Za Bosnu i Hercegovinu Ji je u intervjuu rekao, prenosi grčka agencija, da "Zapad treba da se potrudi da pomogne toj balkanskoj zemlji da reši ključne političke i ekonomske probleme i da postigne kompromise o gorućim pitanjima, kao što je reforma izbornog zakona".

Ji je rekao da je BIH "u posljednjih dvadeset godina postigla značajan napredak, ali nažalost zaostaje za svojim susedima u smislu ekonomskog rasta, pravnog poretka i evroatlantskih integracija".



"Status kvo često koristi korumpiranim političarima. Ti isti političari koriste retoriku podele da bi podstakli etničke tenzije i dezorijentisali javnost, umesto da naporno rade na upravljanju (tom zemljom)", rekao je Ji i naglsio da bi "korumpirane političare trebalo staviti na odgovornost, suprotstaviti se klijentelističkoj mreži koja ih drži na vlasti i ojačati pravni poredak".



Atina i Skoplje imaju odličnu priliku da reše pitanje imena u 2018. godine, ocenio je Ji, pozivajući Grčku i Makedoniju da pregovaraju "u dobroj veri" i uz nastavak posredovanja specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, veterana američke diplomatije Metjua Nimica.



Američki zvaničnik je na pitanje o Makedoniji rekao da "SAD ohrabruje pozitivan ton vlade premijera Zorana Zaeva, naročito u smislu poboljšanja odnosa sa susedima", kao i njegova "jasna posvećenost pravnom poretku i transparentnosti, a Sjedinjene Države su privržene podršci ambicioznim reformskim naporima vlade".



ANA-MPA ističe da Ji ima dugogodišnje iskustvo na Balkanu jer je bio generalni konzul SAD u Solunu, te je on, upitan da li će postati ambasador SAD u Skoplju, kako piše štampa, odgovorio da odlučuje Bela kuća, ali da ona "nije objavila ništa o tome".