Advokat osnivača posrnulog hrvatskog koncerna Agrkor, Ivice Todorića koji je u Londonu, izjavio je danas da je Todorić predložio da ga ispitaju britanski istražitelji.



"On je ponudio takvu mogućnost, videćemo da li se to može realizovati“, rekao je advokat Čedo Prodanović novinarima u Zagrebu.



On je na pitanje novinara rekao i da ne zna da li bi Todorić mogao da bude ispitan putem video veze.



Hrvatsko tužilaštvo je pokrenulo istragu u slučaju Agrokor kojom je obuhvaćeno 15 osoba, uglavnom bivših članova upravnog ili nadzornog odbora koncerna, kao i dvoje zaposlenih u revizorskoj kući Baker Tilly koja je radila revizorske izvještaje za Agrokor.



Prvoosumnjičeni je Ivica Todorić, a među ostalima su i njegovi sinovi, Ivan i Ante. Sumnja se da su zajedno s ostalim osumnjičenima ocu, Ivici Todoriću, omogućili pribavljanje više od 1,14 milijardi kuna protivpravne dobiti.



Istražni sudija u Zagrebu jedino je Ivici Todoriću odredio istražni zatvor, a pošto je bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, za njim je raspisana potjernica.



Osnivač Agrokora pušten je da se brani sa slobode, uz kauciju od 100 hiljada funti. Prema navodima hrvatskih medija, sljedeće ročište zakazano je za 10. april 2018.



Todorić se početkom mjeseca odazvao pozivu londonske policije nakon čega je uhapšen po evropskom nalogu za hapšenje koji je za njim raspisala Hrvatska. Potom se pred britanskim sudom izjasnio protiv izručenja Hrvatskoj i pušten je na slobodu uz kauciju od 100.000 funti.

Osnivač Agrokora od početka istrage tvrdi da je žrtva političkog progona.