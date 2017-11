Ruski poslanici glasali za nacrt zakona o stranim medijima

Ruski poslanici glasali su danas za nacrt zakona kojim se strani mediji mogu označiti kao "strani agenti", što je odgovor Moskve na takvo registrovanje ruske televizije Russia Today (RT) u Sjedinjenim Državama, prenele su ruske agencije.

Ukupno 449 od 450 poslanika glasalo je za nacrt zakona. Zakon će biti podvrgnut glasanju tokom dana u gornjem domu parlamenta, Savetu Federacije, posle čega treba da ga potpiše predsednik Vladimir Putin da bi stupio na snagu.

Novi zakon predstavlja izmenu postojećeg zakona iz 2012. godine koji se do sada odnosio samo na nevladine organizacije.

Odluku o označavanju nekog stranog medija kao "stranog agenta" donosiće rusko Ministarstvo pravde.

"Bili smo prirmorani na to. Niko to nije želeo ali to neće uticati na slobodu medija u zemlji", izjavio je potpredsednik donjeg doma parlamenta, Dume, Pjotr Tolstoj.

Prema zakonu iz 2012. godine, nevladine organizacije koje dobijaju stranu finansijsku pomoć i imaju "neku političku aktivnost" označene su kao "strani agenti", što je ocenjeno kao sporna formulacija koja podseća na onu koja se koristila u nekadašnjem Sovjetskom Savezu za disidente.

Obaveštajne službe Sjedinjenih Država tvrde da je televizija RT bila oruđe Rusije za mešanje u američke predsedničke izbore prošle godine, što je Moskva demantovala u nekoliko navrata.