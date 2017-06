Čović: BIH treba da počene sustizati svoje susjede

Član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak da obeshrabrujuće analize o raspadu BiH treba da budu samo motiv političarima da brže i bolje rade na integrisanju bh. društva.

Evropska opredijeljenost je ključna za BIH.

"Došlo je vrijeme da BiH sustigne sve svoje susjede i kroz kandidatski status na putu ka EU", kaže Čović.

On je danas prisustvovao promociji Zbornika radova naučno-stručnog skupa s međunarodnim učestvovanjem "Hrvati Bosne i Hercegovine - nosioci evropskih vrijednosti". On je kazao da bi naredna konferencija trebalo da odgovori na brojna goruća pitanja poput načina uređivanja zemlje po mjeri čovjeka i naroda.



On je prokomentarisao i sve češće tvrdnje svjetskih analitičara da je neminovan raspad BiH. Kako kaže, najbolji odgovor svim analitičarima jesu ovakvi zbornici.



"Kao što govorimo o pozicioniranju jednog od konstitutivnih naroda kao nositelja evropske vrijednosti, jednako sam uvjeren da na sličan način to mogu bit predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda, kao i svi građani BiH". kazao je Čović.



Istakao je da je uvjeren u to da je BiH kao država koja je priznata u okviru njenih međunarodnih granica trajna kategorija. Dodaje da je samo pitanje kako se država može urediti i ući brže u proces evropskih i drugih integracija.



"O tome je na najbolji način govoreno na konferenciji Brdo-Brijuni gdje smo na vrlo jasan način razgovarali sa svim kolegama iz okruženja i nosiocima tog procesa Hrvatskom i Slovenijom, kao i s posebnim gostom, predsjednikom Njemačke", rekao je Čović.



Na pitanje da li Tompsonov koncert u Mostaru predstavlja "evropske vrijednosti", Čović je rekao da svako o takvim koncertima ima stajalište pa tako i organizatori koncerta.



Osvrnuo se i na nepostojanje parlamentarne većine u BiH ponavljajući da se ona prilagođava svakodnevnici u zemlji.



"Već duže vrijeme mi nemamo parlamentarnu većinu koju smo uspostavili prije dvije godine. To će nas pratiti do kraja izbornog ciklusa", kazao je Čović.