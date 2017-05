Vašington post: Kušner tražio tajni kanal komunikacije s Rusijom

List Vašington post prenosi da je ambasador Rusije u SAD Sergej Kisljak rekao svojim pretpostavljenima da je sa zetom i savetnikom američkog predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, razgovarao o uspostavljanju tajnog kanala komunikacije između Trampovog prelaznog tima i Kremlja u decembru.



Vašington post se poziva na neimenovane američke zvaničnike koji su dobili obaveštajne podatke o presretenim razgovorima s Rusijom.



Advokat Džareda Kušnera potvrdio je da je on spreman da razgovara sa istražiteljima Federalnog istražnog biroa (FBI) o ruskim kontaktima, kao i da govori u Kongresu o svojoj ulozi u Trampovoj kampanji 2016.



Američki list navodi da je ambasador Kisljak rekao nadređenima da je Kušner razgovore u ruskim diplomatskim objektima, jer to navodno otežava praćenje. Dodaje se da je Kisljak navodno bio "zatečen" Kušnerovim predlogom.



Bela kuća je u martu potvrdila da su se Kušner i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Flin sastali sa Kisljakom u "Tramp kuli" u decembru prošle godine.



Flin je podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre inauguracije Donalda Trampa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji.



Zvaničnici administracije bivšeg predsednika Baraka Obame rekli su agenciji AP početkom ove nedelje da je učestalost Flinovih razgovora sa Kisljakom do te mere uznemirujuća da je razmatrana mogućnost da je Tramp pokušavao i da uspostavi direktne kontakte s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.



Istražitelji su takođe zainteresovani za sastanak Kušnera s ruskim bankarom Sergejem Gorkovim, navode Vašington post i En-Bi-Si njuz (NBC News).



Kušner (36) je imao ključnu ulogu posrednika tokom predizborne kampanje u odnosima Trampovog tima sa stranim zemljama.