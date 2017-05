Gabrijel: Nemačka nastavlja obaveštajnu saradnju sa SAD

Nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel rekao je da je "apsolutno neophodno" da se nastavi obaveštajna saradnja sa SAD posle navoda da je američki predsednik Donald Tramp otkrio ruskim zvaničnicima poverljive obaveštajne podatke.



Gabrijel je posle sastanka s američkim državnim sekretarom Reksom Tilersonom sinoć u Vašingtonu rekao da obaveštajna saradnja dve zemlje nije bila tema njihovog razgovora, prenosi agencija Associated Press.



Upitan da li Nemačka još može da ima poverenja u SAD kada je reč o deljenju obaveštajnih informacija, Gabrijel je rekao da između dve zemlje postoji "snažna obaveštajna saradnja" i da je to "apsolutno neophodno" za bezbednost Nemačke.



"Siguran sam da ćemo nastaviti saradnju", dodao je Gabrijel.



Mediji su naveli da je Tramp prošle nedelje tokom sastanka u Vašingtonu, ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu i ruskom ambasadoru u SAD Sergeju Kisljaku otkrio strogo poverljive obaveštajne podatke o Islamskoj državi, dobijene pod posebnim uslovima od Izraela.



Tramp je potom izjavio da je "imao sva prava" da te informacije podeli s Rusima, a Bela kuća je saopštila da je to bilo "sasvim prikladno".