Šta su Vučićeve 'katastrofalne posledice'

„Ja ne vidim tamo ništa skriveno, sve je rečeno“, kaže direktor beogradskog nevladinog Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, kome je kaže, jasna poruka koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio izjavom da bi „pokušaj ukidanja Srpske liste“, partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd, „mogao da ostavi katastrofalne posledice na odnose Srba i Albanaca“, odnosno „da se zna gde ima Srba kada ih nema u institucijama i kako se štite“.

„Odgovor Srbije i Srba će onda biti da izađu iz svih institucija i da formiraju svoju upravu. Naravno, na pretpostavci ako do toga dođe. Ja sada mogu da kažem da je to apsolutno teško predvidivo i vrlo malo verovatno da će se dogoditi, ali teza sasvim dobro spakovana da se ožive osećanja poverenja ljudima Srpske liste prema Beogradu i Srba dole prema Srpskoj listi, jer je to poverenje uzdrmano“, kaže Janjić.

Aleksandru Popovu, direktoru novosadskog nevladinog Centra za regionalizam, Vučićeva izjava međutim zvuči preteće. Ipak, dodaje i da je to „retorika za koju on (Aleksandar Vučić) zna da efektivnu snagu nema“.

Popov ne želi da spekuliše na šta je predsednik mislio kada je rekao da se zna gde su Srbi ako nisu u institucijama i da bi on sam trebalo da da odgovor na to pitanje.

Predsednik Aleksandar Vučić je tu izjavu dao u ponedeljak, na sastanku sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko u Beogradu, govoreći o prijavi alergijske reakcije pojedinih članova Centralne izborne komisije Kosova, u nedelju, tokom brojanja glasova pristiglih u kovertama iz Srbije.

Zvanični Beograd je to okarakterisao „izmišljotinom“ sa ciljem „manipulisanja glasovima“, a predsednik Srbije je u utorak, na sastanku sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocanom Harčenkom, rekao da će „insistirati na sveobuhvatnoj istrazi i kažnjavanju lažova i prevaranata, koji su organizovali ovu sramnu medijsku akciju“, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Strah od narušavanja uticaja Beograda

Da nije pritisaka, sigurno ne bi bilo 10:0 za Srpsku listu



„Srpsku listu neće moći zabraniti jer to niko živ ne bi dozvolio, to je sigurno. Mislim da naši to dobro znaju, ali se time manipuliše kao i mnogim drugim stvarima“, izričit je analitičar Aleksandar Popov koji kaže da se iz atmosfere koja je pratila kosovske izbore kada je srpska zajednica u pitanju, može iščitati strah od narušavanja uticaja koji zvanični Beograd ima na Srbe sa Kosova, te da im je zato i stalo da Srpska lista nikako ne izgubi niti jedan od 10 mandata rezervisanih za srpsku zajednicu.



„To je psihološki važno, da Beograd apsolutno vlada Srbima na Kosovu, da ’Srbi na Kosovu imaju apsolutno poverenje u nas’, što nije tačno. Znam, jer sam tamo maltene jednom mesečno. Oni se najviše i boje tog ’daljinskog upravljača’ u Beogradu, ljudi u enklavama. Da nije pritisaka, raznih vrsta pritisaka, sigurno ne bi bilo 10:0 za Srpsku listu. U to sam siguran“, kaže Popov.

Janjić: EU je nabrojala izborne nedostatke i tu je stala

Za trenutnu klimu Dušan Janjić iz Forma za etničke odnose krivicu vidi i u posmatračima Evropske unije na izborima 6. oktobra, koji su, kako je rekao, u svom izveštaju bili nedorečeni.

Podsetimo da se u preliminarnom izveštaju Posmatračke misije Evropske unije koji je predstavljen u Prištini, uz pozitivnu ocenu o toku izbora, kaže i da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem, koje je bilo usmereno na kandidate i pristalice koji nisu uz Srpsku listu.

„Podsećam da su u svom izveštaju EU i njeni posmatrači izbora rekli da je srpskoj zajednici bilo onemogućeno fer i demokratsko učešće, da je Srpska lista imala sve prednosti, da su drugi bili pod pritiskom, a da pri tome nisu rekli krajnju konsekvencu. Da li je to onda legitimno? Oni su samo rekli da je legalno, nabrojali „crne tačke“ i stali. E, to stajanje EU je po meni otvorilo prostor i ohrabrilo i (Aljbina) Kurtija da se igra sa ministrima i sa glasovima, a s druge strane dalo priliku Beogradu da, kako bi to rekli košarkaški, „zakucaju“ jedan vrlo neprijatan koš“.

Buduća vlada Kosova o kojoj pregovaraju Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po Ustavu bi trebalo da ima jedno ministarsko mesto za srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice. Ove dve partije do sada su bile u opoziciji, a o konačnom dogovoru, najavili su, odlučiće se nakon potvrđivanja izbornih rezultata.