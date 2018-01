Smirivanje tenzija ili politički marketing na Kosovu?

Politička javnost u Beogradu podeljena je u tumačenju efekata posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića severnoj Mitrovici i mestima sa većinski srpskim stanovništvom nakon ubistva lidera građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“, Olivera Ivanovića. Svedočili smo, kažu analitičari, odsustvu zapaljivih poruka i pozivu na mir i dijalog, ali i „režiranim“ susretima sa građanima, u kojima se nije mogla čuti niti reč kritike.

„Zaista sam očekivao da poseta može da izazove ozbiljne tenzije, ali deluje da je prošlo bez problema i da čak može imati neke pozitivne efekte smirivanja tenzija, koje su uzrokovane ubistvom Olivera Ivanovića“, kaže politikolog Boban Stojanović.

Od početne ultimativne poruke posle sednice Saveta za nacionalnu bezednost Srbije, kada je više puta ponovio da Beograd „ne traži, već zahteva“ učešće u istrazi o ubistvu Ivanovića, Vučić je na severu Kosova govorio o saradnji i razmeni informacija sa kosovskim institucijama. Posle napuštanja dijaloga u Briselu, sada je poručio da Srbija mora da čini sve da se postigne neki dogovor i da je bolje da „on razgovara sa Tačijem nego da i jedan metak bude ispaljen bilo gde“. Najavio je i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije „u sopstvenim redovima“.

"Najviši interes Srba je mir i ništa drugo sem toga nam nije potrebnije u ovom trenutku. Mir i opstanak i ostanak na vašim ognjištima", poručio je Vučić u Mitrovici nakon sastanka sa predstavnicima Srba.

Za one koji su strahovali da bi poruke mogle biti znatno drugačije, ovo je bio znak da mogu da odahnu.

„Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka je taj čin koji može imati pozitivan efekat jer se zaista svaki put kada Vučić ide bilo gde, može očekivati neka vrsta zapaljivih i negativnih poruka“, kaže Stojanović.

Prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića poseta je, ukoliko se slušaju Vučićeve osnovne poruke, išla ka smirivanju napetosti u srpskoj zajednici.

„Ali istovremeno i dokazivanju da je Srbija spremna za saradnju i sa kosovskim institucijama, i sa Evropskom unijom uz nastavak dijaloga“, ocenjuje Janjić.

Sam Vučić u intervjuu za Večernje novosti navodi da je „obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda na Kosovu” i da je imao obavezu da im kaže da je interes da ostanu tamo da žive. Poruke predsednika Srbije prate i ministri u Vladi, uz bliske im tabloide.

Opozicija i deo javnosti čiji se stavovi, uz nekolicinu medija, mogu čitati na društvenim mrežama, pak oštro kritikuje njegove poteze. Pre svega onaj u Lapljem Selu, gde je Vučić u sali tamošnjeg Doma kulture satima razgovarao sa građanima, koji su u ovo mesto kod Gračanice došli sa teritorije čitavog Kosova.

Građani su se Vučiću uglavnom žalili na komunalne probleme, nedostatak zdravstvenog kadra, nezaposlenost i materijalnu situaciju. Posao, lekar, škola, overa dokumenata, ženski jaganjci, traktor – samo su neke od stvari koje im je predsednik Srbije obećao.

„Očigledno je da ovo ima i elemente političkog marketinga i da je Vučić verovatno jako dobro razmislio šta poseta Kosovu može lično da mu donese iz perspektive promocije i političkog rejtinga“, navodi Boban Stojanović.

Za Dušana Janjića, u kontekstu političkih napetosti koje su se posle ubistva Olivera Ivanovića podigle i u Srbiji, baviti se događajem u Lapljem Selu je „kao čistiti posuđe na Titaniku“. I pored toga, ocenjuje da „režirani početak susreta sa građanima nije dobar iz više razloga“.

„Predsednika treba čuvati za politiku i u ovom važnom momentu za političko-bezbednosne i međunarodne poruke. Deo tih poruka je dao u Banjskoj, međutim, ovo u Lapljem Selu je to stavilo u senku. Drugo, čak i ako funkcioniše neki sistem paralelnog finansiranja, nije mudro tako denuncirati ljude koji su u potrebi i ljude koji zadovoljavaju te potrebe. Jednostavno, Briselski sporazum nalaže potpuno drugačiji mehanizam zadovoljavanja potreba Srba od strane Srbije nego onaj koji je manifestovan u Lapljem Selu“, podvlači Janjić.

Radio Slobodna Evropa saznaje da je za institucije na Kosovu koje su na budžetu Srbije, tokom Vučićeve posete u subotu važila radna obaveza, tako da su zaposleni morali da prisustvuju skupovima u mestima koje je Vučić obišao. Polaganje venca na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović propraćeno je aplauzom okupljenih.

I pored svega ovoga, prema oceni naših sagovornika, najveći problem ostaje što se Vučić tokom posete, nije sastao sa delom opozicije Srpskoj listi, koju je Beograd podržao na izborima na Kosovu, uz njenu kasniju podršku Vladi Ramuša Haradinaja.

Jedan od onih do čijeg susreta sa Vučićem nije došlo, uputio je otvoreno pismo predsedniku Srbije. Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma naveo je da je Vučićeva poseta "režirana predstava u kojoj su glavni glumci bili nesrećni ljudi" koji su "poniženi kao nikada do sada". Predsednica nevladine organizacije Evropski pokret i nekadašnja poslanica u Skupštini Kosova Rada Trajković ocenila je da razgovori ne bi doveli do bilo kakvog rezultata jer je potreban dijalog unutar institucija.

U međuvremenu, iz Predsedništva Srbije stiglo je saopštenje da je izostanak susreta sa Momčilom Trajkovićem rezultat “propusta u organizaciji” i da će se sa njim Vućić sastati u utorak, 30. januara u Beogradu.

Dušan Janjić ukazuje na nužnost za javnost zatvorenih razgovora i sa predstavnicima Srpske liste, i sa ljudima iz drugih političkih opcija.

“Ta vrsta političkih konsultacija je prvi, nužan korak da se stabilizuje ono što je pozitivno postignuto tokom posete i da započne ozbiljan rad na uspostavljanju konsenzusa unutar srpske zajednice na Kosovu. Sada tog konsenzusa nema. Ubistvom Olivera Ivanovića su potpuno marginalizovani politički aktivisti”, dodaje Janjić.

Vučićeve poruke na Kosovu, prema ocenama analitičara, najavljuju povratak Beograda za briselski pregovarački sto. I predsednik Kosova Hašim Tači poručio je da mu je “drago što je Vučić tokom posete nekoliko puta istakao značaj dijaloga o normalizaciji odnosa, kao jedinog načina za normalizaciju i pomirenje”.