Istraga o ubistvu Ivanovića ide 'dobrim smerom'

Kosovo je na dobrom putu u rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, kažu kosovski zvaničnici. Iz Policije Kosova navode da je utvrđeno da poslednji vlasnik automobila, koji je zapaljen nakon ubistva Ivanovića, ima prebivalište u Srbiji.

Kosovo je odbilo da dopusti Srbiji da se uključi u istragu ubistva, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija. Zbog toga je Kosovo u četvrtak Vladi Srbije uputilo nekoliko zahteva Policije i Tužilaštva Kosova.

Ministar pravde Abeljard Tahiri izjavio je u petak da su institucije Kosova na dobrom putu da rasvetle slučaja ubistva Ivanovića, odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica i čelnika inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" (SDP).

Tahiri je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici rekao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istakao da je u četvrtak podneo zahteve Policije i Tužilaštva Kosova Vladi Republike Srbije.

"Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmenjivali informacije u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstva pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije, znači da se radi o komunikaciji između dveju država", kazao je Tahiri.

"Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetlimo ovaj poslednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenićemo svaku informaciju. Takođe smo tražili informacije od njih i čekamo da ih dostave policiji i tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanje ovog slučaja", ocenio je Abeljard Tahiri.

Zamenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je putem međunarodnih organizacija, koje su na zahtev kosovske Policije izašle u susret, utvrđeno poreklo automobila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva automobila, do zadnjeg vlasnika, čije je prebivalište u Srbiji.

​U toku je razmatranje prikupljenog materijala kao što su video snimci, a uzete su i izjave nekoliko svedoka, kazao je on.

Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od istražne radne grupe pod ovlašćenjem javnih tužilaca.

"Istražnu radnu grupu čine tim istražnih policajaca i brojnih eksperata sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad kažem lokalni nivo, to je regionalna policijska direkcija Sever i radna grupa istražnih policajaca glavne direkcije (iz Prištine), u uskoj saradnji sa pripadnicima Eulexa", naveo je Hoti.

Slučaj je pod nadležnošću dva tužioca, jednog Srbina i jednog Albanca.

Tužilac u slučaju Nijazi Ređa izjavio je za RSE da istraga teče dobro i da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini.

"Radovi su koordinisani. Sve što se radi, radi se u dogovoru između njih. Do sada nema nikakvih problema", kazao je Ređa.

Ono što se očekuje je izveštaj o snimcima koje su toga dana zabeležile kamere ispred kancelarije Ivanovića i u gradu.

Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Severne Mitrovice i čelnik inicijative "Sloboda, demokratija, pravda".

Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije je pokazao da je Ivanović ubijen sa šest metaka.