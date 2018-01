Kosovo i Srbija: Od raketa do Niša

U vreme kada je najavljen nastavak briselskog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nakon pauze duže od godinu dana, na relaciji Kosova i Srbije mogle su se čuti izjave kao što su „Srbiji potreban raketni sistem dometa 400 kilometara“, „Nećemo se zaustaviti do Niša“, „U Nišu samo kao turista“...

Do dijaloga ipak nije došlo zbog tragičnog ubistva Olivera Ivanovića, poslanika u Skupštini opštine Severna Mitrovica i lidera građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“ (SDP). Nakon ubistva stižu nove izjave.

Uoči dugoočekivanog nastavka dijaloga i u Beogradu i u Prištini bilo je zapaljivih izjava. Počelo je izjavom načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića za RTS od 13. januara, da su Srbiji potrebni raketni sistemi koji mogu da vode protivvazduhoplovnu borbu na daljinama većim od 400 kilometara.

„Konkretne odluke nisu donete. Blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspešno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 kilometara, govorimo o daljini, naravno. Koji će to sistem biti, doneće se odluke kao što je bilo do sada“, kazao je Diković.

Dva dana posle, to je predsednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji, spomenuo na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, pritom navodeći da je sramota za međunarodnu zajednicu što su oni koji su naredili zločin u Račku još uvek na slobodi. On je dodao da je međunarodna zajednica ponovo tiha na, kako je rekao, pretnje izgradnji raketnog sistema sa prostornim delovanjem i na Kosovu, te poručio:

„Neka prete koliko hoće, ali neka svi zapamte: Srbija se više nikada neće vratiti na Kosovo. I poručujem da ne pokušaju da se još jednom vrate, jer se nećemo zaustaviti do Niša“.

Dan posle, u utorak, usledilo je ubistvo Olivera Ivanovića, i tim povodom oglasio se predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je Veseljija nazvao „pravim gospodarom na Kosovu“, podsećajući na njegovu izjavu o 'Nišu'.

„Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili, dobro smo shvatili i ćutanje onih koji su trebali iste sekunde da reaguju, i naš odgovor gospodaru Kosova, Kadriju Veseljiju je da neće stići i da će Niš ostati jedan lep grad, najlepši, koji je u blizini mesta gde su rasli i gde žive, mogu da ga posete kao turisti“, kazao je Vučić.

„To da dolaze sa nekom vojskom i to da osvajaju, neka zaborave“, kazao je on.

Upozorio je i sve u Prištini da ne pomisle da im je ubistvo Ivanovića razlog „da stave svoju čizmu na sever Kosova, jer im to neće biti dozvoljeno“.

Srbija je tog dana, zbog ubistva Ivanovića, napustila pregovarački sto u Briselu, pre nego što je dijalog počeo.

Par sati kasnije, premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je zbunjujuća odluka Srbije da napusti dijalog, osuđujući svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristi u političke svrhe. Komentarišući izjavu Kadrija Veseljija, on je kazao da političke izjave imaju težinu i da se nikada ne trebaju zanemariti ali...

„Mnogo veća pretnja je vest da Srbija teži da se naoruža raketama koje mogu da dopru na sve destinacije na Kosovu. Nakon te vesti, mi ne bismo trebali da idemo na dijalog, a ne da oni reaguju na političke izjave jednog kosovskog rukovodioca“, naveo je Haradinaj.

On je dodao i da je zločin ubistva Ivanovića „rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova".

Istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vode kosovske institucije. Zahtev Srbije da se uključi u istragu upućen je misiji EU na Kosovu, EULEX-u i misiji UN-a, UNMIK-u, a koje, kako je rekao premijer Kosova Ramuš Haradinaj u četvrtak, nemaju ovlašćenja da autorizuju tako nešto.

Situacija se, može se reći, stišala nakon telefonskog razgovora predsednika Kosova i Srbije, Hašima Tačija i Aleksandra Vučića u sredu uveče.

Iz Vučićevog i Tačijevog ureda rekli su da su sagovornici izrazili žaljenje zbog ubistva Ivanovića i ocenili da je dijalog Srba i Albanaca o normalizaciji međudržavnih odnosa neophodan, kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu, od ključnog značaja za obe strane.

Evropska unija (EU) pozdravila je spremnost predsednika za nastavak dijaloga te je potvrdjeno da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou koji je otkazan u utorak.