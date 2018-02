Puhovski: Vučić dobio puno, Hrvatska i Srbija - ništa

Analitičari u Hrvatskoj ne slažu se sa blistavim ocjenama koje su o rezultatima dvodnevne posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj iznijeli sam Vučić i njegova domaćica Kolinda Grabar Kitarović. Po njihovoj ocjeni, neće biti drugih rezultata posjete osim poljepšavanja ugleda Vučića u svijetu i u Srbiji.

Dok je predsjednica Grabar Kitarović iznimno zadovoljna posjetom - kako je kazala „europskog Vučića“, analitičari u Hrvatskoj ne vide da je itko osim samog Vučića imao bilo kakvu korist od posjete.

„Ništa se nije pomaklo u stvaranju iskrenog političkog ozračja za rješavanje otvorenih pitanja i stvaranje mostova prijateljstva“, ocijenila je za Radio Slobodna Europa rezultate dvodnevne posjete srbijanskog predsjednika Vučića Hrvatskoj politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

„Ja mislim da to nije dobro. To je neko 'fake' (lažno) mirotvorstvo.“

Ona procjenjuje da je Vučić poentirao i posjetom ostvario sve svoje vanjskopolitičke i unutarnjopolitičke ciljeve.

„Zato je i 'bildao' svoju navodnu ugroženost u Hrvatskoj od koje nije bilo niti slova, i prema međunarodnoj zajednici i Europskoj uniji prikazivat će svoj put kao junaštvo i mirotvorstvo, kao potez čovjeka koji ide i tamo gdje je najteže i gdje je u opasnosti. Sa druge strane, on će za potrebe izbora u Beogradu ovu situaciju dodatno 'bildati' u Srbiji.“

Po njenoj ocjeni, Vučićev posjet bio je dijelom i ponižavajući za Hrvatsku, jer su mnogi očekivali njegovu osobnu ispriku ili distanciranje od njegove vlastite uloge u ratovima devedesetih, a sama hrvatska predsjednica sada kaže da takvu ispriku nije od Vučića niti očekivala. Dapače, više izvora potvrđuje da je njeno osoblje zabranilo da se Vučiću tijekom zajedničke izjave u ponedjeljak u Zagrebu postavlja pitanja o njegovom ratnohuškačkom govoru u Glini 1995. godine.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako od posjete nisu profitirali ni narodi ni države, i da je jedini koji profitirao srbijanski predsjednik Vučić, dok mu je hrvatska predsjednica dva dana služila kao - prateći vokal.

„Meni je potpuno nejasno iz kojeg je razloga ona pristala igrati ulogu pratećeg vokala. Ja ne vjerujem u teorije zavjere. Ja ne vjerujem da je to netko mogao njoj narediti da to radi, jer naprosto nikome u Washingtonu ili u Bruxellesu nije toliko stalo do Hrvatske i Srbije da bi se time bavio. Ja ne vidim nikakav racionalan razlog zbog kojeg je to ona učinila – ništa za državu, odnosno naciju nije učinila, ništa za sebe nije učinila, nego samo za njega. Vučić je ovim dobio jako puno, ja ne vidim da je ona išta dobila, a Hrvatska i Srbija nisu dobile ništa.“

Oboje naših sugovornika posebno izdvajaju Vučićevo prozivanje lidera hrvatskih Srba Milorada Pupovca zbog glasanja za novi zakon o braniteljima, čije su neke kvalifikacije izazvale negativne reakcije u Srbiji. Podsjetimo, tri srpska zastupnika dio su tanke HDZ-ove većine.

„Imali smo festival bratstva i jedinstva ispod kojeg se vidjelo i čulo to da Vučić iz Beograda može 'oboriti' hrvatsku parlamentarnu većinu kada hoće, ali da to za sada – neće“, kaže Puhovski.

Jadranka Kosor ne misli da je neka hrabrost što je predsjednica Grabar Kitarović otišla na skupštinu Srpskog narodnog vijeća (SNV).

„Jer, to je nešto što je za nas mnoge normalno. Ona je godinama poručivala da nikada neće otići na Božićni skup SNV-a, ove godine nije poslala čak ni izaslanika, a evo u utorak se pojavila na njihovoj skupštini sa predsjednikom Srbije.“

Jadranka Kosor ne očekuje da će se sada promijeniti predsjedničina desna retorika. Ona podsjeća da je hrvatska predsjednica - kako kaže – „šačicu prosvjednika“ protiv Vučića nazvala marginalnim skupinama, ali da je promijenila ploču čim je avion s Vučićem uzletio iz Zagreba. Dakle, osim pomoći Vučiću u poljepšavanju imidža u svijetu i u Srbiji, čini se da drugih rezultata posjete biti neće.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) reagiralo je danas priopćenjem u kojem je upozorilo predsjednika Vučića da „nema pravo govoriti neistine i vrijeđati novinare.“ Naime, kada ga je novinar u utorak u Vrginmostu upitao za komentar njegove izjave iz veljače 1995. u Glini da će – u slučaju da njegova tadašnja stranka radikali pobijedi na izborima u Srbiji – Glina biti dio „Velike Srbije“, Vučić je novinara optužio da je to izmislio, i da je to haranga. Hrvatsko novinarsko društvo podsjeća da je to bilo samo nastavak Vučićevog uobičajenog ponašanja prema novinarima u Srbiji.