Vučić ne veruje u dogovor sa Kosovom pre septembra, Europrajda neće biti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 30. avgusta da ne vidi način da problem sa registarskim tablicama sa Kosovom bude rešen pre 1. septembra i izrazio uverenje da će Kosovo svakako pokrenuti kampanju promene tih tablica za Srbe.



"Ja mislim da neće imati velikog uspeha u tome. Iako je kosovski premijer Aljbin Kurti u Briselu rekao da će imati uspeha i da će Srbi biti zainteresovani za zamenu tablica. Videćemo, to je proces koji će da traje. Ne postoji šansa da se to reši pre 1. septembra", rekao je on.

Nakon intervencije predstavnika SAD i EU, Srbija i Kosovo su postigli 27. avgusta dogovor o spornom pitanju ličnih dokumenata. Međutim, pitanje registarskih tablica i dalje opterećuje odnose dve zemlje.



Procenjuje se da 10.000 automobila sa tablicama kao što su KM (Kosovska Mitrovica), PZ (Prizren), UR (Uroševac) i slično, koje izdaje Srbija, cirkulira opštinama na severu Kosova, nastanjenim većinskim srpskim stanovništvom.



Prema odluci koju je 29. juna donela Vlada Kosova, rok za preregistraciju automobila trajaće dva meseca.

Vučić je rekao da ostaje da se vidi da li će doći do promena nakon samita država Balkana i posete turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i nekih drugih evropskih predstavnika, ali da se njemu čini da trenutno nema mogućnosti pomaka.



"Nema želje kod Prištine da se razgovara o racionalnim i kompromisnim rešenjima. Možda to samo ja mislim, možda Evropljani znaju bolje", rekao je on.

On je dodao da je Srbija uvek na strani međunarodnog prava u svim slučajevima i međunarodnim sporovima i da je jedina politika zvaničnog Beograda poštovanje Povelje UN i svih međunarodnih rezolucija.

Europrajd neće biti održan

Vučić je kazao da će odluka Vlade Srbije o neodržavanju Europrajda biti poštovana, ističući da ukoliko je neki skup zabranjen - biće zabranjen.



On je u izjavi za medije u Predsedništvu kazao da ta manifestacija neće biti održana i da promene te odluke neće biti.



Vlasti u Srbiji odlučile su da se Parada ponosa zakazana u Beogradu za septembar otkazuje ili odlaže. Europrajd, međunarodna manifestacija, svake godine se održava u drugom gradu, a ove godine je tokom septembra trebalo da bude održana u glavnom gradu Srbije.



U odgovoru na takvu odluku države, organizatora Europrajda naveli su da će događaj biti održan i poručili vlastima da nemaju pravo da otkažu nešto što ne organizuju.

Vučić je 30. avgusta poručio organizatorima Evroprajda da je stav države da ne postoje bezbedonisni uslovi, a da oni umesto da razumeju i biraju drugačije načine da se bore za svoja prava, po svaku cenu nastoje da skup održe.



"Neće biti nikakvih tuča i nikakvih sukoba", istakao je Vučić. On je dodao da će svako svako ko bude hteo nasilje biti priveden.

On je kazao da je održavanje parade problem sa kojim će se društvo u Srbiji suočavati u budućnosti, jer svaka politička opcija ima isključiv stav po tom pitanju.



Otkazivanje Europrajda od vlasti tražile su desničarske stranke, grupe i pojedinci iz Srpske pravoslavne crkve.

Njihovi predstavnici održali su u Beogradu i dva skupa, koje su nazvali litijama, na kojima su dominirali crkveni simboli, ali i poruke podrške ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Bez promene politike o Rusiji

Vučić je izjavio i da zvanični Beograd u ovom trenutku ne razmišlja o promeni državne politike preka sankcijama Rusiji.



Zvaničnici u Srbiji odbijaju da uvedu sankcije Rusiji, uprskos pozivima Zapada. Srbiju i Rusiju tradicionalno vežu bliski bilateralni odnosi, pojačani zavisnošću od ruskog gasa.

"Mi smo se izjasnili o sankcijama Rusiji pre 190 dana, odlukom Saveta za nacionalnu bezbednost. Neki su mislili da će to trajati dan, dva, deset ili nešto više ali evo, traje već više od šest meseci. U ovom trenutku ne razmišljamo o promeni te naše politike", rekao je Vučić.



On je dodao da se takva politika do sada pokazala pametnom, uprkos brojnim teškoćama i pritiscima koje je rukovodstvo moralo da izdrži.