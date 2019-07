Može li se iz ostavke voditi Kosovo?

U Vladi Kosova među koalicionim partnerima vlada zabuna oko toga može li Ramuš Haradinaj kao premijer u ostavci sazivati sednice i može li ta vlada donositi bilo kakve odluke, pošto je premijer u ostavci.

Haradinaj je podneo ostavku nakon poziva Specijalizovanog tužilaštva u Hagu, a sada se, kaže, obraća Ustavnom sudu za stav o daljem radu vlade u ostavci, do formiranja nove.

Jedna takva sednica Vlade, koju je Haradinaj sazvao za danas, prošla je bezuspešno i stoga je Haradinaj odlučio da se obrati Ustavnom sudu za mišljenje.

"Nesigurno je sazivati sednicu Vlade bez odluke Ustavnog suda", kazao je Haradinaj nakon sastanka.

"Molim Ustavni sud da hitno razmotri ovo pitanje, ne znam da li postoji brza procedura, ali ih molim da brzo razmotre ovo pitanje. Molim pravnu kancelariju Vlade da pod hitno podnese pitanje", istakao je Haradinaj.

Na konferenciji za novinare nakon sednice, Haradinaj je rekao da, s obzirom da su svi tražili prevremene izbore nakon njegove ostavke, "predsednik ima samo pet minuta posla", a izbori mogu biti održani u septembru ili prve nedelje u oktobru.

Iz Američke ambasade u Prištini poručuju da "pažljivo posmatraju kako se Kosovo, po prvi put, nosi sa ostavkom premijera."

"Način na koji se postupa će pokazati koliko su kosovske institucije i zvaničnici spremni da se pridržavaju Ustava i zakona", ističe se.

Koalicioni partner, Demokratska partija Kosova (DPK), više se zalagala za "politički dogovor", nego za mišljenje Ustavnog suda, pritom dovodeći u pitanje dnevni red Vlade i donošenje odluka.

Zamenik premijera, iz DPK, Enver Hodžaj na samom početku sednice je kazao da aktuelna vlada nema ovlašćenja da donosi odluke koje su bile predviđene dnevnim redom te sednice.

"Mislim da nemamo ovlašćenja za ove teme. Smatram da trebamo da tražimo zakonsko tumačenje - kako dalje kao Vlada Republike Kosova, kako ne bismo kršili zakon. Teme koje su hitne mogu se razmatrati i ne treba biti institucionalnog vakuuma, a sa ostalima ne treba da se nastavi", kazao je Hodžaj.

Hodžaj je, međutim, istakao da ne misli da treba da se donese odluka o tome da se ode na Ustavni sud, već da je pre svega potrebna "politička racionalnost".

Šta je, a šta nije hitno

Haradinaj je na to rekao da se politički dogovor i može postići, ali da to ne znači da on može imati i zakonsku ili ustavnu osnovu.

"Od danas se plašim da sazivam sednicu, jer ne znam koja tačka dnevnog reda pripada kojoj kategoriji i da li ima hitnih situacija", dodao je.

"Teško je proceniti koje su teme hitne, a koje ne. Jedino što mi preostaje jeste da se, kao predsednik Vlade obratim Ustavnom sudu, i za to tražim i vašu podršku. To znači i da nemam pravo da sazivam sednice Vlade bez mišljenja Ustavnog suda. Nisam za to, jer smatram da se može stvoriti vakuum, ali s obzirom da to traže partneri, obavezan sam da to uradim", kazao je Haradinaj.

Iz DPK ukazali su i da se 2019. godinu nije predviđao budžet za izbore, ukoliko se ide u nove izbore, a da taj budžet u ovakvim slučajevima odvaja Vlada Kosova.

Ministar finansija Bedri Hamza (DPK) je razjasnio da postoji fond unutar tog ministarstva koji može da se iskoristi u tu svrhu, a nakon što se raspišu izbori. I on je insistirao na političkom dogovoru.

S druge strane, iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje rekli su da Haradinaj više nije premijer i da nema pravo da se obrati Ustavnom sudu. Aljbuljena Hadžiu iz ovog pokreta istakla je da prevremeni izbori trebaju da se dese što pre.

"Čim je došao, počeo je sa skandalima i mandat je završio sa skandalom", dodala je ona.

Avdulah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova istakao je da današnja sednica Vlade još jednom ukazuje na nedostatak ovlašćenja premijera u ostavci.

Haradinaj je 19. jula podneo ostavku zbog poziva Specijalizovanog tužilaštva Hagu. On se u Hagu u sredu pred tim tužilaštvom branio ćutanjem, a u četvrtak, po povratku iz Haga, kazao je da se vraća obavezama i radu.

Ustav inače omogućava predsedniku Kosova da, u slučaju ostavke premijera, u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom, većinom u Skupštini, imenuje novog kandidata za formiranje Vlade.

Predsednik Kosova Hašim Tači saopštio je u četvrtak da će sledeće nedelje otpočeti konsultacije sa političkim partijama, odnosno koalicijama, o sledećim koracima "koji bi doveli do prevazilaženja situacije koja je stvorena nakon ostavke premijera".

Sve partije su se, međutim, izjasnile da podržavaju održavanje prevremenih izbora, na čemu insistira i Haradinaj.